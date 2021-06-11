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Instagram Save A Dog bağışı nedir, amacı ne? Çin Yulin Köpek Eti Festivali'ne 'DUR' kampanyası!

Instagram Save A Dog bağışı nedir? Bugün sosyal medya uygulaması Instagram'da "Save A Dog" paylaşımları dikkat çekiyor. Bu gönderinin ne demek olduğunu merak eden kullanıcılar, konu ile ilgili internet üzerinden detayları araştırıyor. Çin'in Yulin şehrinde her yıl gerçekleştirilen Köpek Eti Festivali'ne 'DUR' demek için yapılan bu paylaşımla ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Instagram Save A Dog bağışı nedir, amacı ne? İşte cevaplar...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Instagram Save A Dog bağışı nedir, amacı ne? Çin Yulin Köpek Eti Festivali'ne 'DUR' kampanyası!

Instagram Save A Dog bağışı nedir? Çin'in güneydeki Guandong bölgesinde bulunan tartışmalara rağmen hala yapılmaya devam ediyor. Milyonlarca insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgını sonrası söz konusu festivallere son verilmesi istense de, Çin tarafından henüz bir adım atılmadı. Köpek Eti Festivali'ne 'DUR' demek için sosyal medyada kampanyalar yapılmaya başlandı. Peki, Instagram Save A Dog bağışı nedir, amacı ne? İşte haberin detayları...

INSTAGRAM SAVE A DOG BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

İnstagram'da kar amacı gütmeyen kuruluş olan Humane Cociety İnternational'in "Save A Dog" kampanyası sosyal medyada viral oldu. Bir köpeğin hayatını kurtarmak adına yapılan kampanyada $0.01 bağış yapılıyor. Instagramda bu gönderiyi açtıktan sonra "Hikayeye Ekle" kısmından story olarak paylaşabilir, hemen altında "Bağışta Bulun" butonundan bağış yapabilirsiniz. "Bağışta Bulun" özelliği henüz bazı bölgelerde aktif değil.

YULİN KÖPEK ETİ FESTİVALİ HAKKINDA

Çin'in güneydeki Guandong bölgesinde bulunan Yulin'de her yıl 21 Haziran'da Köpek Eti Festivali düzenleniyor. Bu ve bunun gibi festivallere son verilmesi istense de, Çin hükümeti tarafından henüz bir adım atılmadı.

Bu vahşi festival 10 gün sürüyor ve birçok kültürde evcil hayvan olarak kabul edilen köpekler küçük kafeslere konularak öldürülüyor.

Festival kapsamında toplu şekilde kesilen köpekler ardından pazarda satılıyor ve lokantalarda tüketiliyor.

Covid-19 salgını sonrası Çin Tarım Bakanlığı köpekleri çiftlik hayvanı statüsünden, evcil hayvan statüsüne alacağını açıklamış, ancak bu karar henüz kanunlaşmamıştı.

Çin'in Vuhan (Wuhan) kentinde geçtiğimiz 2019 Aralık ayı sonunda vahşi hayvan pazarında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salyını sebebiyle, Çin'de yarasa, fare, maymun, yılan, pangolin (karıncayiyen) gibi hayvanların tüketimi büyük tepkilere neden olmuş, Çin'de bu tarz ürünleri satan pazar ve alışveriş yerleri kapatılmıştı.

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