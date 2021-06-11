Instagram Save A Dog bağışı nedir, amacı ne? Çin Yulin Köpek Eti Festivali'ne 'DUR' kampanyası!

Instagram Save A Dog bağışı nedir? Çin'in güneydeki Guandong bölgesinde bulunan Yulin Köpek Eti Festivali tartışmalara rağmen hala yapılmaya devam ediyor. Milyonlarca insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgını sonrası söz konusu festivallere son verilmesi istense de, Çin tarafından henüz bir adım atılmadı. Köpek Eti Festivali'ne 'DUR' demek için sosyal medyada kampanyalar yapılmaya başlandı. Peki, Instagram Save A Dog bağışı nedir, amacı ne? İşte haberin detayları...

INSTAGRAM SAVE A DOG BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

İnstagram'da kar amacı gütmeyen kuruluş olan Humane Cociety İnternational'in "Save A Dog" kampanyası sosyal medyada viral oldu. Bir köpeğin hayatını kurtarmak adına yapılan kampanyada $0.01 bağış yapılıyor. Instagramda bu gönderiyi açtıktan sonra "Hikayeye Ekle" kısmından story olarak paylaşabilir, hemen altında "Bağışta Bulun" butonundan bağış yapabilirsiniz. "Bağışta Bulun" özelliği henüz bazı bölgelerde aktif değil.