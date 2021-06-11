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Antalya’da 13 yaşındaki çocuk kaza yapınca yakalandı, 170 suç kaydı çıktı

'da öğle saatlerinde ilçesi Cebesoy Caddesi'nde çalıntı motosikletle polisten kaçan 13 yaşındaki Ş.B., kaza yapınca yakalandı. Motosikleti 100 liraya arkadaşından aldığını iddia eden Ş.B.'nin hırsızlıktan 170 suç kaydı olduğu belirlendi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Antalya’da 13 yaşındaki çocuk kaza yapınca yakalandı, 170 suç kaydı çıktı

Devriye gezen motosikletli yunus ekipleri, plakasız motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, ters şeride girdi, polis de peşine düştü.

Kovalamaca sırasında şüpheli motosikletle refüje çarpınca yakalandı. Sürücü Ş.B.'nin yapılan sorgusunda 170 hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

"ADINI BİLMİYORUM"

Olay yerindeki polise, "Motosiklet çalıntı değil, 100 liraya arkadaşımdan aldım. Korktuğum için kaçtım" diyen Ş.B., arkadaşının adının sorulması üzerine "Adını bilmiyorum" cevabını verdi.

Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu saptandı. Gözaltına alınan Ş.B. polis merkezine götürüldü.

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