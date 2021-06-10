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Son dakika: Osmaniye'de çifte cinayet! 3 çocuk annesi yatakta uyuyan eşini ve görümcesini av tüfeğiyle öldürdü

Son dakika haberine göre 'de 3 çocuk annesi (27), av tüfeğiyle önce yatakta uyuyan eşi 'yı (30), ardından da gittiği kayınpederinin evinde görümcesi 'yı (20) vurarak öldürdü. Olayın ardından Gülten Usta, jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma, olayın nedenini araştırıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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Son dakika: Osmaniye'de çifte cinayet! 3 çocuk annesi yatakta uyuyan eşini ve görümcesini av tüfeğiyle öldürdü

Merkeze bağlı Köyyeri köyünde oturan 3 çocuk annesi , sabaha karşı kalkıp av tüfeğini alarak yatakta uyuyan eşi 'ya ateş etti.

Süleyman Usta kanlar içinde kalırken, Gülten Usta, tüfeği de yanına alıp evden çıktı.

Usta, köydeki kayınpederinin evine giderek burada da görümcesi 'ya vurdu.



Silah sesleri üzerine uyanan komşuları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine köyle jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Süleyman ve Ela Usta kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.


Yapılan incelemenin ardından Usta kardeşlerin cansız bedenleri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Gülten Usta'yı gözaltına alan jandarma, olayın nedenini araştırıyor.

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