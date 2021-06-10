Nebahat Sönmez anne ve babasını bulmak için Bursa’ya taşındı
Hatay'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 55 yaşındaki Nebahat Sönmez’in, 8 yıl önce evlatlık olduğu ortaya çıktı. Öz annesinin Bursa’da yaşadığını öğrenen Sönmez, kente taşınıp anne-babasını aramaya başladı.
Hatay'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Nebahat Sönmez'in (55) annesi bildiği Nebahat Akduman, 8 yıl önce 83 yaşındayken aniden fenalaştı. Akduman, hasta yatağında Nebahat Sönmez'i yanına çağırarak, "Ben senin annen değilim.
Yıllardır senden bu gerçeği sakladım. Senin öz annen İnegöl'de Şahinde isminde bir kadın" dedi. Kısa süre sonra da yaşamını kaybetti. Duydukları karşısında şoke olan Sönmez, emekli olduktan sonra geçen yıl ailesiyle birlikte gerçek anne ve babasını bulmak için Bursa'ya taşındı.
Sönmez, yaptığı araştırmada İnegöl'de yaşayan annesi olabilecek yaştaki Şahinde isimli iki kadınla iletişime geçip DNA testi yaptırdı. Ancak sonuçlar negatif çıktı.
'BAŞKA AİLEYE VERİLMİŞ'
Sönmez'in görüştüğü üvey annesinin eltisi, o dönem babasının Işıklar Askeri Lisesi'nde subay, annesinin ise Bursa Kız Lisesi'nde öğrenci olan "Berat" isimli kadın olduğunu, babasının kendisini uzun süre aramasına rağmen bulamadığını söyledi.
Nebahat Sönmez, o dönem zengin bir aileye mensup olan annesinin evlilik dışı hamile kaldığını öğrendi. Ailenin annesini, babasından ayırıp gizlice doğum yaptırdığını, ardından da kendisinin başka bir aileye verildiği bilgisine ulaştı.
Sönmez, o dönem babasının çocuğu olduğunu öğrenince kendisini ısrarla aradığını, ancak ailesi bildiği kişilerin kendisini kaçırdığını öğrendi.
DNA TESTİNİ REDDETTİ
Bursa Kız Lisesi'nde 1964-1969 yılları arasında eğitim gören öğrencilerden sadece birinin "Berat" ismini taşıdığı bilgisine ulaşan Sönmez, bu kişinin evine gitti.
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