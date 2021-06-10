Şeytani plan! Rusya'dan Türkiye'ye hırsızlık için geldiler: Tam 250 bin TL

Yapılan incelemede her iki olayı gerçekleştiren kişilerin birlikte 2 Haziran günü Rusya'dan İstanbul'a gelen Rusya Federasyonu vatandaşı İvan Fufaev ile Sergei Chernikov olduklarını tespit etti. Zanlıların kaldıkları rezidansa baskın yapan polis her iki şüpheliyi de yakaladı. Rezidansta yapılan aramada çalınan çanta tavan arasına saklanmış olarak bulundu.