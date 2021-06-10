10 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Önce yola yattı sonra araçlara saldırdı! Adana'da şaşkına çeviren olay!

Önce yola yattı sonra araçlara saldırdı! Adana'da şaşkına çeviren olay!

'da ilginç bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz bir kadın, işlek bir caddede yola yatıp, trafiği tehlikeye düşürdü. Telefon kamerasıyla kayıt altına alınan kadın, kendisine tepki gösteren araçlara da saldırarak zarar vermeye çalıştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
ABONE OL
Önce yola yattı sonra araçlara saldırdı! Adana'da şaşkına çeviren olay!

Bugün yaşanan olayda, merkez 'nde bir kimliği belirsiz bir kadın, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola yatıp, araç trafiğini engelledi.

Birkaç dakika süren bu olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alınıp, sosyal medya platformunda paylaşıldı. Yola yatan kadın, kendisine tepki gösteren sürücülerin araçlarına da saldırarak zarar vermeye çalıştı.

Yaşananlar soyal medya kullanıları tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, bazı kişiler ise kadını davranışından dolayı eleştiren yorumlarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA