Önce yola yattı sonra araçlara saldırdı! Adana'da şaşkına çeviren olay!
Adana'da ilginç bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz bir kadın, işlek bir caddede yola yatıp, trafiği tehlikeye düşürdü. Telefon kamerasıyla kayıt altına alınan kadın, kendisine tepki gösteren araçlara da saldırarak zarar vermeye çalıştı.
Bugün yaşanan olayda, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir kimliği belirsiz bir kadın, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola yatıp, araç trafiğini engelledi.
Birkaç dakika süren bu olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alınıp, sosyal medya platformunda paylaşıldı. Yola yatan kadın, kendisine tepki gösteren sürücülerin araçlarına da saldırarak zarar vermeye çalıştı.
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