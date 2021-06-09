Tam 4 milyon TL! 9 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ sonuçları saat kaçta açıklanacak?

3. İkramiye Kategorileri ve İkramiyelerin Ödenmesi

3.1 İkramiyeler farklı ikramiye kategorileri kapsamında sınıflandırılmaktadır. Her çekiliş için ikramiye kategori sayısı belirlenmektedir.

3.2 Her çekiliş için, teselli ikramiyesi hariç olmak üzere, ikramiye kategorilerine yönelik aşağıdaki unsurlar belirlenmektedir (bkz. Madde 3.5):

a) Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

b) Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

3.3 Birinci ikramiye kategorisi için kazanan numara sayısı her çekiliş için her zaman 1'dir.

3.4 Sonuncu ikramiye kategorisi (Amorti) için kazanan numaralar, her çekiliş için 2 adet, "tek haneli numara" olacaktır. Bu 2 adet "tek haneli numara", birinde 4 veya daha düşük rakamları (0, 1, 2, 3 veya 4), diğerinde 5 veya daha yüksek rakamları içerecek (5, 6, 7, 8 ve 9) ve iki ayrı küreden çekilecektir.

3.5 Bunların yanı sıra ayrıca, birinci kategori için çekiliş sonucu belirlenmiş olan kazanan numaradan yalnızca tek bir rakamla farklı olan tüm numaraları içerecek ve "teselli ikramiyesi" kategorisi olarak adlandırılacak ilave bir ikramiye kategorisi olacaktır.

3.6 Her çekiliş için her bir ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeler belirlenir.

3.7 Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine

eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin

yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu

bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

3.8 Bilet üzerinde basılı numara birden fazla kategoride kazanmışsa, bu kategorilerden

yalnızca en yüksek tutarlı olanın ikramiyesi alınabilir.

3.9 Her çekiliş için, Sisal Şans sistemine göre, kazanan biletin, iptal edilen biletler dahil olmak

üzere, herhangi bir sebeple satılmamış, kayıp, çalınmış veya beklenen satış noktasına

doğru şekilde teslim edilmemiş olması halinde, ilgili ikramiye alınamaz. Bu ikramiyenin

değeri söz konusu çekiliş için dağıtılan nakdin bir parçası olamaz.

4. Oyun Formatları