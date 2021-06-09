09 Haziran 2021, Çarşamba
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Tartıştığı arkadaşını önce boğarak öldürdü ardından kuyuya attı!

Son dakika haberine göre; 'ta bir kişi aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdü. Öldürdüğü arkadaşının cansız bedenini ise kuyuya attı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Tartıştığı arkadaşını önce boğarak öldürdü ardından kuyuya attı!

Olay , Mahallesi'nde dün gündüz saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, 28 Mayıs'tan beri Hakan Ç. (35) isimli bir kişiden haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri de kayıp ihbarı yapılan Hakan Ç.'nin çalıştığı iş yerine giderek en son görüştüğü kişinin . (61) olduğunu tespit etti.

POLİS CİNAYETİ KISA SÜREDE ÇÖZDÜ

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada Hurşit B'nin iş yerinde şüpheli hareketler sergilediğini öğrendi. Ekipler cinayet zanlısı Hurşit B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı sorguda, Hurşit B. bir süre önce iş yerinde Hakan Ç. ile alkol aldığını ve aralarında tartışma çıktığını söyledi.

Daha sonra da Hurşit B. tartışma sonucunda Hakan Ç.'yi boğarak öldürdüğünü bir araç ile Büyükçekmece'de iş yerine ait bir araziye giderek burada bulunan kuyuya attığını itiraf etti.

POLİS DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Polis ekipleri yaptığı sorgulama sonrası, Hurşit B.'nin tarif ettiği araziye giderek kuyuda inceleme yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede kuyuda Hakan Ç'nin cesedine ulaştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri Hakan Ç.'nin cansız bedenini kuyudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Hakan Ç.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Hakan Ç.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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