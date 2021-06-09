İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satışı yapan torbacıların yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde Kartal, Maltepe, Pendik ve Ümraniye ilçelerinde 25 adreste 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyona özel harekat timleri de destek verdi.



ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Operasyon kapsamında adreslere gören polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Yapılan aramalar sonrası bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.