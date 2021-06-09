Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de yağmur yağacak mı? 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında bu hafta için tahminler paylaşılırken, çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu haritaları incelendiğinde hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde yağışın etkili olacağı görülüyor. Peki İstanbul Ankara ve İzmir'de yağmur yağacak mı? İşte haftalık hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bu hafta için tahminler açıklanırken çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.
SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Yapılan uyarı açıklamasında "Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 3 saat içerisinde Adana (Aladağ, Feke, Karaisalı, Kozan) ve Osmaniye'nın kuzey ilçeleri (Sumbas, Kadirli) ve Kahramanmaraş çevrelerinde YEREL kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu?
- Son dakika: Başkan Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'dan önemli açıklamalar
- Pazar günü yasakları kalktı mı? Pazar günü yasakları ne zaman, hangi tarihte kalkacak? İşte kararlar...
- 0,70 faiz oranı: Sıfır araba alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! Honda, Renault, Dacia, Citroen...
- Deniz salyası balıklara zarar verir mi? Müsilaj balıkları zehirler mi? Balık yenir mi? Uzmanlar açıkladı!
- Bekçi alımı için son dakika açıklaması! 2021'de bekçi alımı olacak mı? Jandarma bekçi duyurusu yayımlandı mı?
- PKK'nın çukur eylemine katılan 5 kişi yakalandı
- Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Tam normalleşme ne zaman başlayacak?
- Tarih açıklandı! Hibe desteği ne zaman yatacak? 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ayın kaçında?
- Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 öğretmen atama tercihleri ne zaman?
- Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu olacak mı? Bütünleme sınavı...
- Babalar Günü hediyeleri ne alınabilir? En güzel ve anlamlı 2021 Babalar Günü hediyesi örnekleri