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Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de yağmur yağacak mı? 5 günlük hava durumu

tarafından yapılan son dakika açıklamasında bu hafta için tahminler paylaşılırken, çok sayıda il için uyarısı yapıldı. 5 günlük haritaları incelendiğinde hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde yağışın etkili olacağı görülüyor. Peki ve 'de yağmur yağacak mı? İşte haftalık hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de yağmur yağacak mı? 5 günlük hava durumu

tarafından yapılan açıklamada bu hafta için tahminler açıklanırken çok sayıda il için uyarısı yapıldı.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yapılan açıklamasında "Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 3 saat içerisinde Adana (Aladağ, Feke, Karaisalı, Kozan) ve Osmaniye'nın kuzey ilçeleri (Sumbas, Kadirli) ve Kahramanmaraş çevrelerinde YEREL kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

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