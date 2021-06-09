15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde lüks araç alev alev yandı

Hatice Uygur "Çok korkutucuydu. Bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Duman çıkınca kendimizi dışarı attık. Kötü bir koku geliyordu. Aşağıya inince araçtan alevler çıktı. Bir şey olur diye korktum. Bir şey olur diye arkadaşımla geriye doğru koştuk" diye konuştu. Kullanılmaz hale gelen aracın çekilmesi için çalışmalar sürüyor.