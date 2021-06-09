Kendisini ‘Komiser Ömer’ olarak tanıtıp 150 bin lira dolandırdı

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Hesap sahiplerinin peşine düşen polis, olaydan bir hafta önce Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir çiftlik evinde çalışmaya giden ve Adil Kubilay B.'nin hesabına gönderdiği parayı çekip şebekenin elebaşının gönderdiği hesaplara yönlendiren Nedim Ç. ile beraberindeki Kadir O. (24), Sefer D. (25) ve Bedrettin C.'yi (28) Adana'nın Ceyhan ilçesine giderken yakaladı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda ekipler, şebeke üyesi olduğu değerlendirilen Musa K. (28) ve Hüseyin T.'yi (35) de gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR



Paranın izi takip edilirken, suçlamaları reddeden şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Nedim Ç., Kadir O., Sefer D. ve Bedrettin C. tutuklandı, Musa K. ve Hüseyin T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şebekenin elebaşının yakalanması için çalışmalar sürüyor.