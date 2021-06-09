Esra Kazmirci: İyi bir iç mimarın hayal gücü kuvvetli olmalı

2012 yılında kurduğu Esra Kazmirci Mimarlık ile konut, villa, ofis, otel ve yat tasarımı alanında çok sayıda projeye imza atan Esra Kazmirci'yle kariyer yolculuğuna nasıl başladığını konuştuk. "1 saat içinde karar vermem gerekince iç mimariyi seçtim" diyen Kazmirci, yıllar önce yaptığı seçim nedeniyle çok mutlu: "İyi ki demenin mutluluğunu yaşıyorum. İşimi çok seviyorum."

İmza attığı projelerle adından sıkça söz ettiren Esra Kazmirci, iç mimar olmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlattı:

"İç mimari okumaya aslında son anda karar verdim. Dekorasyona, ev eşyalarına, aksesuvarlara karşı her zaman ilgim vardı. Bilkent Mimarlık Fakültesi'nin yetenek sınavını kazanmıştım ama aynı anda İktisat Bölümü'nü de kazanmıştım. Rektörlük binasında annemle oturuyorduk. Bana '1 saat içinde karar vermen lazım, hangisine girmek istiyorsun?' diye sordu. Ben de iç mimariyi seçtim. Şimdi 'iyi ki' demenin mutluluğunu yaşıyorum. Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nden mezun olduktan sonra Floransa'da İtalyanca dil eğitimi aldım. Yaklaşık 10 sene önce kendi ofisimi kurdum. Halen işlerimi kendi ekibimle Esra Kazmirci Mimarlık olarak Bebek'teki ofisimizde yürütüyorum."

GEREKTİĞİNDE CESUR GEREKTİĞİNDE TUTUCU

"Hangi mesleği seçersek seçelim, önce sevmeli sonra da en iyi şekilde yapmaya çalışmalıyız" diyen Esra Kazmirci, işine tutkuyla bağlı olduğunu söyledi.

Kazmirci, "İyi bir iç mimarın özellikleri nasıl olmalı?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bence iyi bir iç mimarın iyi bir görsel bakışa, hayal gücüne, malzeme bilgisine, teknik bilgiye ve çizim yeteneğine sahip olması gerekir. Gerektiğinde cesur, gerektiğinde tutucu olmalıdır. Tasarımın en büyük püf noktalarından biri de ayrıntılara önem göstermektir."

ZAMANSIZ MEKANLAR YARATIYORUZ

Ekibiyle birlikte hayata geçirdiği projelerden de bahseden Esra Kazmirci, "Yarattığımız mekanların zamansız olmasına ve mekanlara uygun unsurlarla döşenmesine özen gösteriyoruz" dedi. Kazmirci, iyi bir çalışmada müşterinin de büyük payı olduğuna dikkat çekti:

"Müşterinin ne istediğini bilmesi, iyi bir planlama yaparak evi için bir istek listesi hazırlaması çok önemli. Kapıdan girdiğiniz an neyle karşılaşmak istediği, hangi tarzları beğendiği konusunda bir fikre sahipse, işin yüzde 50'si çözümlenmiş demektir. Biz de bunu pekiştirebilip parçası olabiliyorsak ne mutlu bize."