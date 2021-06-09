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Bu görüntüler Haliç'ten! Tam 2 metre uzunluğunda

Balıkçı 'ın oltasına, 'te köpek balığı takıldı, Oral'ın cep telefonu kamerasıyla görüntülediği yaklaşık 2 metre boyundaki köpek balığı, kıyıya yaklaştırıldığı sırada misinayı koparıp, kaçtı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Bu görüntüler Haliç'ten! Tam 2 metre uzunluğunda

Balıkçı önceki gün 'te köpek balığı görüntüledi. Oral, şaşkınlığa uğradığı o anları anlattı.



Mehmet Oral, "Kıyıda balık tutuyordum. Oltama bir ağırlık geldi. Çekmeye çalışınca çok ağırlaştı. Sonra devasa bir şey olduğunu gördüm. Göz göze gelince misinayı koparttı. Suyun yüzüne çıkan köpek balığını cep telefonuyla görüntüledim. 30 yıldır balıkçılık yapıyorum. İlk defa Haliç'te köpek balığı görüyorum. Şu an denizde çok balık var. Büyük ihtimalle levreğin, lüferin peşinden geldi. Buralarda olduğunu düşünüyorum. Tekrar gelir" dedi.



Oral'ın cep telefonuyla görüntüledi balık bir süre sonra gözden kayboldu.

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