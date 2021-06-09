Kendi evini yaktı arkasına bakmadan gitti!
Son dakika haberine göre; Esenyurt'ta meydana gelen olay mahalleliyi dehşete düşürdü. Bir kadın, eşyaları ve evcil hayvanını aldıktan sonra evi ateşe verdi. İddiaya göre kadın mahalleliye, 'Bırakın yansın' dedikten sonra arkasına bile bakmadan uzaklaştı.
Esenyurt'ta iddialara göre bir kadın, evini yaktıktan sonra arkasına bakmadan olay yerinden uzaklaştı.
Büyük panik yaşanan yangında çevre sakinleri korku dolu anlar yaşandı.
Olay, Esenyurt'un Örnek Mahallesi 1970 sokakta saat 09.00 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, bodrum katta oturan ve sürekli çevre sakinleriyle tartışma yaşayan bir kadın, evdeki evcil hayvanlarını ve özel eşyalarını aldıktan sonra evini yaktı.
Yangının başlamasından sonra kadın olay yerinden uzaklaştı. Yangının büyümesiyle komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri durumu kontrol altına alırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
"KADIN 'BIRAKIN YANSIN' DEDİ VE ARKASINA BAKMADAN GİTTİ"
Durumu fark edip ve yangına müdahale eden bir çevre sakini ise durumu, "Dışarıdan sesler geldi. Komşularında aşağıda olduğunu görünce bende aşağı indim. Baktık ev yanıyor, içeriden bir kadın ise evcil hayvanlarını almış çıkıyor. Kadına ev yanıyor diye seslenildi kadın ise 'Bırakın yansın' diyerek arkasına bakmadan gitti. Zaten kadının bildiğimiz kadarıyla bazı sıkıntıları vardı. Bizde içeriden ses geldiği için eve girmeye çalıştık fakat giremedik içeride birisi var mı bilmiyoruz" dedi.
Başka bir vatandaş ise, "Bir kadın elinde içi dolu iki çantayla binadan çıktı. Arkasından baktık kadının, hiç eve dönüp bakmadan uzaklaştı, yangın umurunda olmadı. Sonra dediler ki yangın var. Bizde bütün zillere basarak insanları uyandırdık ve dışarı çıkmasını sağladık. Sonra evde birinin olduğundan şüphelenerek aşağı bodrum kata indim ve kapıyı kırmaya çalıştım fakat kıramadım. Sonra yetkililer geldi olaya müdahale etti" diye konuştu.
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