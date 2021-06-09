Kendi evini yaktı arkasına bakmadan gitti!

"KADIN 'BIRAKIN YANSIN' DEDİ VE ARKASINA BAKMADAN GİTTİ"

Durumu fark edip ve yangına müdahale eden bir çevre sakini ise durumu, "Dışarıdan sesler geldi. Komşularında aşağıda olduğunu görünce bende aşağı indim. Baktık ev yanıyor, içeriden bir kadın ise evcil hayvanlarını almış çıkıyor. Kadına ev yanıyor diye seslenildi kadın ise 'Bırakın yansın' diyerek arkasına bakmadan gitti. Zaten kadının bildiğimiz kadarıyla bazı sıkıntıları vardı. Bizde içeriden ses geldiği için eve girmeye çalıştık fakat giremedik içeride birisi var mı bilmiyoruz" dedi.