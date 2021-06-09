09 Haziran 2021, Çarşamba
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Burdur'da imam camide kalçasından bıçaklandı

'da imam , camide yanına gelen kimliği belirsiz kişi tarafından kalçasından bıçaklandı. Hastanede tedavi gören Yavuz, "Kim olduğunu bilmiyorum, neden yaptığını da bilmiyorum" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2021
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Burdur'da imam camide kalçasından bıçaklandı

Kent merkezindeki 'nin imamı 'un yanına, dün yatsı namazını kıldırdıktan sonra 2 kişi geldi. Yavuz'un şadırvanda konuştuğu, kimliği belirsiz kişilerden biri, aniden bıçakla saldırdı. İmamı kalçasından yaralayan saldırgan ve yanındaki kişi, hızla olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"NEDEN YAPTIĞINI BİLMİYORUM"
Yanına gelen gencin ailevi sorunları olduğunu söylediğini anlatan Fatih Yavuz, "Biz de yardımcı olmak açısından kendisiyle konuştuk, tekrar geldi. Ben de kağıda bazı sureler yazmıştım. 'Hocam ne yaptın?' dedi. Tam sure yazılı kağıdı eline verirken bıçakladı. Kim olduğunu bilmiyorum. Neden yaptığını da bilmiyorum. Sadece isminin 'Hakan' olduğunu biliyorum" diye konuştu.

"DİYANET ADINA MİLLETİMİZ ADINA ÜZÜLDÜK"
Olayı duyunca 'ne gelen İl Müftüsü de "Gerçekten çok üzüldüm. Biz hocalarımızla imamlarımızla müezzinlerimizle halkımızı dini yönden aydınlatmak için gayret gösteriyoruz. Bu tür menfur olayların olmaması gerekir. adına, milletimiz adına üzüldük. İnşallah bu tür olaylar tekerrür etmez" dedi.

Polis, imam Fatih Yavuz'u bıçaklayan kişi ile yanındakinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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