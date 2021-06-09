Babalar Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2021 Babalar Günü ayın kaçında, hangi gün?
Babalar Günü ne zaman? 2021 Babalar Günü için geri sayım başladı. Babalarımızı onurlandırmak adına kutlanan özel günler arasında yer alan Babalar Günü için hediye arayışında olan vatandaşlar, bu özel günün ne zamana denk geldiğini merak ediyor. Babalar Günü her yıl Haziran ayında kutlanıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2021 Babalar Günü ayın kaçında, hangi gün? İşte haberin detayları...
Babalar Günü ne zaman, kaç gün kaldı? Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, her yıl Haziran ayı içerisinde idrak ediliyor. Babaları anımsama, onlara sevgi, saygı günü olarak benimsenen Babalar Günü için geri sayım başladı. Hediye arayışında olan vatandaşlar, Babalar Günü'nün hangi güne denk geldiğini öğrenerek işini son güne bırakmak istemiyor. Peki, Babalar Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2021 Babalar Günü ayın kaçında, hangi gün? İşte Babalar Günü ile ilgili merak edilenler...
2021 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?
Babalar Günü, her yıl Haziran ayının 3'üncü haftası pazar günleri kutlanıyor. Babalar Günü 2021 yılında 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.
İLK BABALAR GÜNÜ KUTLAMASI
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi.Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
BABALAR GÜNÜ ŞİİRLERİ
HAYATTA BEN EN ÇOK BABAMI SEVDİM
Hayatta ben en çok babamı sevdim.
Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk
Çarpı bacaklarıyla- Ha düştü, ha düşecek…
Nasıl koşarsa ardından bir devin,
O çapkın babamı ben öyle sevdim.
Bilmezdi ki oturduğumuz semti,
Geldi mi de gidici hep, hep acele işi!..
Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi,
Atlastan bakardım nereye gitti,
Öyle öyle ezber ettim gurbeti.
Sevinçten uçardım hasta oldum mu,
40'ı geçerse ateş, çağ'rırlar İstanbul'a.
Bir helallaşmak ister elbet, diğ'mi oğluyla!
Tifoyken başardım bu aşk oy'nunu.
Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu.
En son teftişine çıkana değin
Koştururken ardından o uçmaktaki devin.
Daha başka tür aşklar; geniş sevdalar için
Açıldı nefesim, fikrim, can evim.
Hayatta ben en çok babamı sevdim.
CAN YÜCEL
BABADAN OĞULA
Eve dönmez bir akşam;
Ve gün yüzlü çocuğu,
Sorar: Nerede babam?
Bakarlar, oldu, bitti;
Gelir, derler çocuğa,
Baban attaya gitti.
Uzar gider bu atta;
Ve neler neler olmaz
Ve kim bilir ve hatta;
Bir mahşer gerisinde;
Babası döner bir gün,
Oğlunun derisinde...
NECİP FASIL KISAKÜREK
BABALAR GÜNÜ
Onlar, bize dayanak en büyük yardımcımız,
Annelerimiz gibi değerli varlığımız…
Sevmeliyiz sevgiyle anmalıyız saygıyla,
Onlar, en vefalı dost yüce hatırlarıyla…
Rab'den tahsil edilmiş babalar hep sevgili,
Yürekten sevilmeli saygı gösterilmeli…
MEHMET TEVFİK TEMİZTÜRK
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