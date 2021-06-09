İstanbul'da şoke eden olay! Sevgilisini dövüp intihara kalkıştı

Merkez Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın en üst katından kadın çığlıkları geldiğini duyanlar, polisi aradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ancak kapı açılmadı. Bu sırada İbrahim, balkona çıkarak demir korkuluklardan bir bacağını sarkıttı. Bunun üzerine Avcılar İtfaiyesi'nden yardım istendi.