İstanbul'da şoke eden olay! Sevgilisini dövüp intihara kalkıştı
İstanbul Avcılar'da Suriyeli Hüseyin İbrahim, birlikte yaşadığı Iraklı kadını dövdükten sonra balkondan atlayarak intihar etmek istedi. Kapı kırılarak girildi, İbrahim gözaltına alındı.
Merkez Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın en üst katından kadın çığlıkları geldiğini duyanlar, polisi aradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ancak kapı açılmadı. Bu sırada İbrahim, balkona çıkarak demir korkuluklardan bir bacağını sarkıttı. Bunun üzerine Avcılar İtfaiyesi'nden yardım istendi.
Gelen itfaiye ekibi, kapıyı kırdı. İçeri giren polis, eli kan içinde olan Suriye uyruklu Hüseyin İbrahim'i gözaltına aldı. İbrahim'in dövdüğü 3 çocuk annesi Iraklı Sara Sami Al Nasran da kurtarıldı.
Al Nasran, birlikte yaşadığı İbrahim'in kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada kendisini dövdüğünü söyledi. Hüseyin İbrahim'in elindeki kesiğin ise balkon camına yumruk atmasıyla oluştuğu belirlendi.
Al Nasran ifadesi alınmak üzere 3 çocuğu ile birlikte Avcılar Polis Merkezi Aile İçi Kadına Karşı Şiddet Büro Amirliği'ne götürüldü.
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