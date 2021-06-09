Sevilay Kaya'nın kafasını kopardı! Kan donduran olay

GENÇ KADININ ANNESİ ANLATTI

Maktulün annesi olan Nardane İ., Azerbaycan'dan geldiklerini, kızının olay yerinin gerçekleştiği adreste bulunan lokantada çalıştığını, Vüsal ile tanışıp birlikte yaşamaya başladıklarını fakat resmi nikah değil dini nikahlarının olduğunu söyledi. Kızının Vüsal'dan 11 haftalık hamile olduğunu, aralarında sürekli tartışma yaşandığı için çocuğu aldırmak istediklerini, aralarında tartışma yaşandığı için damadının evden ayrıldığını bir süre eve gelmediğini, bu sırada kızının işe ihtiyacı olduğu için alt katlarında bulunan iş yerinde çalışmaya başladığını, damadının kendisine mesaj atarak " senin kızın niye erkeklerin yanında çalışıyor, o..k mu yapıyor " şeklinde mesajlar gönderdiğini ifade etti. Olay günü damadının dükkana geldiği, Sevilay ile görüşmek istediklerini, Sevilay'ın kabul etmesi üzerine yukarı çıktıları bir müddet sonra çığlık sesleri geldiğini ve odada kanlar içerisinde yerde yattığını gördüğünü belirtti.