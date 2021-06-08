Yetimhanede yaşayan milyoner! Babalık davası açtı: Dudak uçuklatan servet!

Dava dosyasına göre, ünlü bir mimar olan Mustafa İhsan D. Türkiye'nin ilk jinekologlarından olan ve şu anda 90 yaşında olan N.D.'nin tek çocuğuydu. Türkiye'de evli ve bir kız çocuğu babası olan Mustafa İhsan D., aynı zamanda tahmini 30 milyon TL'yi bulan bir malvarlığının da varisiydi.

Mustafa İhsan D., yurtdışı seyahati sırasında Avusturya'da Andrea Sylvia Koban isimli kadınla tanışarak ilişki yaşamaya başladı. Bu birliktelikten 2005 yılında Eneas isimli bir oğlu dünyaya geldi. Mustafa İhsan D.'nin ailesi önce itiraz etti, ancak daha sonra küçük Eneas'ı kabul etti. Baba ile oğlu dönem dönem Türkiye'ye gelerek babaannesini de ziyaret etti.