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Babasının ortağına kaçtı sonrası felaket!

Son dakika haberine göre: ’de yaşayan ve babasının iş ortağı ’le ’e kaçarak evlenen , ailesiyle barışmak için döndüğü baba evinde dehşeti yaşadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2021
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Babasının ortağına kaçtı sonrası felaket!

Baba , iş ortağıyla evlenen kızının boşanmalarını istedi. 'Biz ayrılamayız' cevabı üzerine çılgına döndü. Akçaöz'ün kurşun yağdırdığı genç çiftten , başından ve göğsünden vurularak ağır yaralandı.

'de yaşayan Alphan Akçaöz (52), iş ortağı (30) ile 3 ay önce 'e kaçıp kendisinden habersiz evlenen kızı Kadriye Tengiz'i (20), pompalı tüfekle vurdu. Başından ve göğsünden ağır şekilde yaralanan genç kız yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Bursa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, organik tarım işi ile uğraşan ile Alphan Akçaöz, ortak işyeri açtı. Bu süre içerisinde Alphan Akçaöz'ün kızı Kadriye Tengiz ile Oytun Safa Tengiz, birbirlerine aşık oldu. 3 ay önce Kadriye Tengiz ve Oytun Tengiz, birlikte İzmir'e kaçarak evlendi. Yeni evli çift daha sonra tekrar Denizli'ye dönerek daha önce yaptıkları organik tarım işini yapmaya başladı.

Yeniasır gazetesinden 'in haberine göre, ailesi ile arasındaki soğukluğu gidermek isteyen Kadriye Tengiz, yanına eşi Oytun Tengiz'i de alıp baba evine gitti. Babasına evlendiklerini söyleyen genç kız kendilerini kabul etmesini istedi. Evin bahçesinde baba ile kızı arasında başlayan konuşma tartışmaya dönüştü. Kızının kendisinden habersiz evlenmesini içine sindiremeyen Alphan Akçaöz, kocasından boşanmasını istedi.

KAÇARAK KURTULDU

Kadriye Tengiz'in babasının bu isteğine, "Biz birbirimizi seviyoruz, artık ayrılamayız" şeklinde cevap vermesi üzerine öfkeden çılgına dönen baba Akçaöz evde bulunan pompalı tüfeği alarak bahçede bulunan genç çifte peş peşe ateş etti. Kadriye Tengiz, başına ve göğsüne isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı.

Kadriye Tengiz'in kocası Oytun Tengiz ise kaçarak canını kurtardı. Olaya tanıklık eden komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri baba Akçagöz'ü gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz genç kız ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

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