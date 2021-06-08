Babasının ortağına kaçtı sonrası felaket!

Buldan ilçesi Bursa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, organik tarım işi ile uğraşan Oytun Safa Tengiz ile Alphan Akçaöz, ortak işyeri açtı. Bu süre içerisinde Alphan Akçaöz'ün kızı Kadriye Tengiz ile Oytun Safa Tengiz, birbirlerine aşık oldu. 3 ay önce Kadriye Tengiz ve Oytun Tengiz, birlikte İzmir'e kaçarak evlendi. Yeni evli çift daha sonra tekrar Denizli'ye dönerek daha önce yaptıkları organik tarım işini yapmaya başladı.