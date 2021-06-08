Diyarbakır'da çocuklarıyla yürüyen kadın büyük şok yaşadı! Çantasını kapıp kaçtı

Bir erkek, yolda iki çocuğuyla yürürken çantasına 200 lira para koyan kadını görüp takibe aldı. Bir süre sonra kadının yanına yaklaşan bu kişi, çantasını kapıp kaçtı. Şoke olan kadın, çığlık atarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.