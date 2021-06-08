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Diyarbakır'da çocuklarıyla yürüyen kadın büyük şok yaşadı! Çantasını kapıp kaçtı

'da dün öğlen saatlerinde merkez ilçesi Kooperatifler Mahallesi’nde iki çocuğuyla birlikte yürüyen kadının çantasını kapıp kaçan M.V.T., saklandığı evde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Diyarbakır'da çocuklarıyla yürüyen kadın büyük şok yaşadı! Çantasını kapıp kaçtı

Bir erkek, yolda iki çocuğuyla yürürken çantasına 200 lira para koyan kadını görüp takibe aldı. Bir süre sonra kadının yanına yaklaşan bu kişi, çantasını kapıp kaçtı. Şoke olan kadın, çığlık atarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kadının ifadesine başvurdu, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, şüphelinin M.V.T. olduğunu belirledi. M.V.T., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. M.V.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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