THY'nin İstanbul-Fergana seferini yapan ilk tarifeli uçağı Özbekistan'da törenle karşılandı

THY'nin İstanbul-Fergana-İstanbul seferleri haftada iki kez salı ve cuma günleri gerçekleştirilecek.

Mart ayında Özbekistan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbek tarafıyla iki ülke arasında uçak seferlerinin artırılmasını da görüştüklerini aktarmıştı.