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THY'nin İstanbul-Fergana seferini yapan ilk tarifeli uçağı Özbekistan'da törenle karşılandı

'nın (THY) - seferini yapan ilk uçağı, ’da törenle karşılandı. Seferler haftada iki kez salı ve cuma günleri gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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THY'nin İstanbul-Fergana seferini yapan ilk tarifeli uçağı Özbekistan'da törenle karşılandı

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, THY'nin 165 yolcuyla gerçekleştirdiği ilk tarifeli uçağı, yerel saatle 07.15'te 'na indi.

THY'nin yeni başlattığı -Fergana uçak seferinin ilk yolcuları havalimanında törenle karşılanırken, Türk pilot ve kabin ekibine çiçekler verildi.

Direktörü ve THY Ofisi Müdürü , uçak merdiveni önünde kurdeleyi keserek ilk yolcuları karşıladı.

THY'nin İstanbul-Fergana-İstanbul seferleri haftada iki kez salı ve cuma günleri gerçekleştirilecek.

Mart ayında 'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı , Özbek tarafıyla iki ülke arasında uçak seferlerinin artırılmasını da görüştüklerini aktarmıştı.

Nisan ayında Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki , halen Taşkent ve şehirlerine uçak seferleri düzenleyen 'na İstanbul'dan ülkenin ve Fergana şehirlerine uçuş izni vermişti.

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