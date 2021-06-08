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Kan donduran görüntüler! Kendini Galata Kulesi'nden aşağı bıraktı

'nin seyir terasına çıkan 20 yaşındaki genç kızın, aşağıya atlayarak hayatını kaybettiği anlar kameralara yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Kan donduran görüntüler! Kendini Galata Kulesi'nden aşağı bıraktı

Olay, önceki hafta Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Galata Kulesi'nde meydana geldi.

Kan donduran görüntüler! Kendini Galata Kulesi'nden aşağı bıraktı

Edinilen bilgiye göre, kuleyi gezmek için en üst katına çıkan 20 yaşındaki Hilal Yağmur, bir süre sonra seyir terasından aşağıya atladı.

Kan donduran görüntüler! Kendini Galata Kulesi'nden aşağı bıraktı

Metrelerce yükseklikten yere çakılan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi.

Kan donduran görüntüler! Kendini Galata Kulesi'nden aşağı bıraktı

Olay yerinde hayatını kaybeden genç kızın cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kan donduran görüntüler! Kendini Galata Kulesi'nden aşağı bıraktı

VATANDAŞLAR ŞOKE OLDU
Öte yandan, genç kızın aşağıya atladığı anların ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kan donduran görüntüler! Kendini Galata Kulesi'nden aşağı bıraktı

Görüntülerde, üst katta dolaşan genç kız ardından seyir terasına geçiyor. Genç kız ardından korkulukların üstüne çıkarak kendini aşağıya bırakıyor. Vatandaşlar ise şoke oluyor.

Kan donduran görüntüler! Kendini Galata Kulesi'nden aşağı bıraktı

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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