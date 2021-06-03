03 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika:  THY Zonguldak-İstanbul uçuşları başlıyor

Son dakika haberine göre 'ın ilçesi Saltukova beldesinde bulunan 'ndan seferleri 17 Haziran'dan itibaren başlayacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2021
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Son dakika:  THY Zonguldak-İstanbul uçuşları başlıyor

Türk Hava Yolları 17 Haziran'dan itibaren Perşembe ve Pazar günü olmak üzere haftada 2 gün Zonguldak-İstanbul arası uçuş seferlerine başlayacağını duyurdu.
Ekim ayına kadar devam edecek olan uçuş seferlerinin İstanbul'dan saat 10.00'da, Zonguldak'tan 12.00'da hareket edeceği belirtildi.

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