Antalya'da alkollü sürücü terörü! 5 araç ile 5 yayaya çarptı

'ÜZERİMİZE OTOMOBİLİ SÜRDÜ'

Kaza sonucunda ayağında problem olan Mustafa Aşık, "Sabahtan beri kaçıyor, biz de peşine takıldık. Alkollü araç kullanıyor. Bizi sıkıştırdı ve makas attı. Biz de yanına geldik, sonra üzerimize otomobili sürdü. Nereden bakarsanız en az 5 araç zarar gördü. Benim arkadaşımın kolu kırık" dedi.