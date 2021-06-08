08 Haziran 2021, Salı
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Bodrum sahilleri renklendi! Tatilcilerin akınına uğradı

'nın turistik ilçesi 'da sahillerde renklendi. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Bodrum'da, sahiller turist ve tatilcilerin akınına uğradı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2021
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Bodrum sahilleri renklendi! Tatilcilerin akınına uğradı

mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme döneminde, 'daki sahillerde renklendi. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Bodrum'da, sahiller turist ve tatilcilerin akınına uğradı.

, ve gibi plajlarda yoğunluk görüldü.

'dan tatil için kente gelen sağlık çalışanı (29), "Kapanma nedeniyle çok bunaldık. Hava çok güzel, deniz sıcak ve güzel. Denizin keyfini çıkarıyoruz" dedi.

İstanbul'dan iş görüşmesi için kente geldiğini söyleyen (24) ise, "Bodrum'da yaz sezonu açıldı. Kısıtlamaların tamamen kalkarak, bir an önce normalleşmeye dönmek istiyoruz. Buraya hem iş hem tatil yapmak için geldim. Kademeli normalleşme döneminde yurt dışının açılmamasından dolayı şu an fazla kalabalık yok. Bizde bu fırsatı değerlendiriyoruz" dedi.

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