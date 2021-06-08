Bodrum sahilleri renklendi! Tatilcilerin akınına uğradı

İstanbul'dan tatil için kente gelen sağlık çalışanı Bensu Yılmaz (29), "Kapanma nedeniyle çok bunaldık. Hava çok güzel, deniz sıcak ve güzel. Denizin keyfini çıkarıyoruz" dedi.

İstanbul'dan iş görüşmesi için kente geldiğini söyleyen Beren Cantürk (24) ise, "Bodrum'da yaz sezonu açıldı. Kısıtlamaların tamamen kalkarak, bir an önce normalleşmeye dönmek istiyoruz. Buraya hem iş hem tatil yapmak için geldim. Kademeli normalleşme döneminde yurt dışının açılmamasından dolayı şu an fazla kalabalık yok. Bizde bu fırsatı değerlendiriyoruz" dedi.