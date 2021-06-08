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İzmir'e şehit ateşi düştü

’ta keşfe giden askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan astsubayın 'daki baba ocağına ateş düştü. Şehit Astsubay 'ün 7 aylık bir çocuğu olduğu öğrenildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyüne keşfe giden askeri araç şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan Jandarma Astsubay Egemen Öztürk (30) şehit olurken, araçta bulunan avukat Metin Avunca ile Eyüp Bozyel ve Gülcan Bozyel adlı vatandaşlar da hayatını kaybetti.

Kazada 1 asker ise ağır yaralandı. Şehit Öztürk'ün İzmir'in Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve askeri erkan tarafından verildi. Oğullarının şehadet haberini alan anne Hacer Öztürk ve baba Orhan Öztürk ile şehidin eşi Birgül Öztürk fenalaştı. Şehit Astsubay Egemen Öztürk'ün evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Şehit Astsubay Egemen Öztürk'ün 7 aylık bir çocuğu olduğu öğrenildi.

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