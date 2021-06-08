Türkiye'de ilk kez o ilde uygulandı! Sel felaketi böyle önlenecek

Yılda yaklaşık metrekareye 2500 milimetre ile en çok yağış alan il Rize olduğu için ilk uygulamayı burada yaptık. Yüksek dayanımlı cam korkuluklar, kırılmaya, çarpmaya ve su yükselmesine oldukça dayanıklı. 1 santimetre karesi yaklaşık 1 ton kuvvete dayanıklı. Yani hem suyun yükselmesine hem de ağaçların çarpmasına dayanıklı olarak yüzde 100 yerli üretildi" diye konuştu.