Antalya'da bir babanın yıkıldığı an! Oğlunu ayakkabı ve boynundaki kolyeden teşhis etti

Tuna Dalkılıç'ın uluslararası bir kuruluşta görev yaptığı ve iş stresinden kurtulmak için Bodrum'da yaşayan ailesinin yanına geldiği belirtildi. Koronavirüs salgınının başlamasının ardından ailesinin yanında evden çalışmaya başlayan Tuna Dalkılıç'ın, 35 gün önce de Likya Yolu yürüyüşleri ve kamplarına başladığı kaydedildi.