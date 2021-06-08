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Antalya'da bir babanın yıkıldığı an! Oğlunu ayakkabı ve boynundaki kolyeden teşhis etti

ilçesinde dere yatağında cesedi bulunan Tuna Dalkılıç'ın (41) cenazesi, ailesi tarafından alındı. Oğlunun cesedini ayakkabı ve boynundaki kolyeden teşhis eden , gözyaşlarına boğuldu. Dalkılıç'ın yürüyüş yaparken ayağının kaydığı, başını taşa çarptıktan sonra dere yatağına düştüğü belirlendi. Dalkılıç'ın en son 4 gün önce abisi ile telefonda görüştüğü ve "Her şey iyi, güzel gidiyor" dediği öğrenildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Antalya'da bir babanın yıkıldığı an! Oğlunu ayakkabı ve boynundaki kolyeden teşhis etti

Boldağ Mahallesi Tikenlik mevkisindeki Likya Yolu güzergahında dün erkek cesedi görenler jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, uçurumdaki cesedin Fransa'da yaşayan Tuna Dalkılıç'a ait olduğunu tespit etti. Dalkılıç'ın kayalık bölgede dengesini kaybederek düştüğü belirlendi.

Antalya'da bir babanın yıkıldığı an! Oğlunu ayakkabı ve boynundaki kolyeden teşhis etti

Tuna Dalkılıç'ın cansız bedeni, JAK timi tarafından 800 metre yukarıdaki yola çıkarıldı, ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Dalkılıç'ın başını kayaya çarptıktan sonra uçuruma yuvarlandığı saptandı.

Antalya'da bir babanın yıkıldığı an! Oğlunu ayakkabı ve boynundaki kolyeden teşhis etti

Yakınlarına teslim edilen cenazenin Bodrum'da toprağa verileceği bildirildi. Bu arada, Tuna Dalkılıç'ın cep telefonunun halen kayıp olduğu ifade edildi.

Antalya'da bir babanın yıkıldığı an! Oğlunu ayakkabı ve boynundaki kolyeden teşhis etti

Fransa'da uluslararası bir kuruluşta video editörü olarak görev yaptığı öğrenilen Tuna Dalkılıç'ın, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı işini uzaktan çalışma yöntemiyle sürdürdüğü belirtildi.

Antalya'da bir babanın yıkıldığı an! Oğlunu ayakkabı ve boynundaki kolyeden teşhis etti

Tuna Dalkılıç'ın uluslararası bir kuruluşta görev yaptığı ve iş stresinden kurtulmak için Bodrum'da yaşayan ailesinin yanına geldiği belirtildi. Koronavirüs salgınının başlamasının ardından ailesinin yanında evden çalışmaya başlayan Tuna Dalkılıç'ın, 35 gün önce de Likya Yolu yürüyüşleri ve kamplarına başladığı kaydedildi.

Antalya'da bir babanın yıkıldığı an! Oğlunu ayakkabı ve boynundaki kolyeden teşhis etti

En son 4 gün önce ağabeyi Alp Dalkılıç ile yaptığı telefon görüşmesinde "Her şey iyi, güzel gidiyor" dediği öğrenilen Dalkılıç'tan bu görüşmeden sonra haber alınamadığı belirtildi.

Antalya'da bir babanın yıkıldığı an! Oğlunu ayakkabı ve boynundaki kolyeden teşhis etti

Yürüyüşü boyunca çektiği bazı fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşan Tuna Dalkılıç'ın 27 Mayıs'ta yaptığı son paylaşımında ise Likya Yolu'nda çekilen bir fotoğrafına yer verip, "Yarısı tamamlandı, hala devam ediyor" notunu düştüğü ortaya çıktı.

Antalya'da bir babanın yıkıldığı an! Oğlunu ayakkabı ve boynundaki kolyeden teşhis etti

Likya Yolu'nda erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen JAK timi, arama sonucu dün yaklaşık 800 metre derinliğindeki dere yatağında Tuna Dalkılıç'ın cesedini bulmuştu.

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