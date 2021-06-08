08 Haziran 2021, Salı
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Kurduğu tüfekli tuzak ölümüne neden oldu

’ın ilçesinde kendisine ait sarımsak tarlasında köstebekleri öldürmek için tüfek ile tuzak kuran kişi, tüfeğin ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.06.2021
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Kurduğu tüfekli tuzak ölümüne neden oldu

Edinilen bilgilere göre, ilçesinin Kaşlıca köyüne bağlı Pamuklu Mezrası Çalganbaşı mevkiinde (44), kendisine ait sarımsak tarlasına giren köstebekleri öldürmek için av tüfeğiyle tuzak hazırladı.

İsmail Atalay bir süre sonra kurduğu tuzağı kontrol ettiği esnada tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu Atalay, olay yerinde hayatını kaybetti. Durum üzerine olay yerine jandarma ile ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından İsmail Atalay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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