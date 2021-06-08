Kurduğu tüfekli tuzak ölümüne neden oldu

İsmail Atalay bir süre sonra kurduğu tuzağı kontrol ettiği esnada tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu Atalay, olay yerinde hayatını kaybetti. Durum üzerine olay yerine jandarma ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.