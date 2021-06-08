İstanbul’da yere düşen parayı almak için bebekle ilgileniyormuş gibi yapıp parayı aldı

"ADAM ÇOCUKLA İLGİLENİYORMUŞ GİBİ YAPMIŞ"

Olay anına tanık olan esnaf Mehmet Çakmak ise, "Ben çalışıyordum. Bebekli aile geldi. Adam çocukla ilgilenmek için yere eğildi. Ama ben parayı aldıklarının farkında değildim. Adam çocukla ilgileniyor gibi yapmış, bayan da parayı almış. Sonra arkadaş gelip parasının kaybolduğunu söyledi. Fark etmedim, fark etseydim müdahale ederdim. Ben görüntüleri izlediğimde şok oldum" diye konuştu.