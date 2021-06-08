Kavanozda bir "canavar" yatıyor! Vatandaş korku içinde

"ÇOK KORKUYORUZ VE NASIL KORUNACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

40 yıldır aynı evde yaşadığını ve hayatında ilk kez böyle bir örümcek gördüğünü ifade eden 60 yaşındaki Ganime Öztürk, "Torunlarım internetten araştırdığında adının Sarı Ömer olduğunu öğrendiğimiz örümceği ilk kez bu yaz gördük. Bin rakımlı yaylada olmamıza rağmen çöl ikliminde yaşayan bu tehlikeli örümceğin burada olması çok ilginç. Bu örümcekler her tarafı sarmaya başladı. Günde en az dört- beş defa bu örümceklerle karşılaşıyoruz. Genelde akşam saatlerinde ışığın ve sesin olduğu yerlerde görüyoruz. Yakaladığımız bazı örümceklere sık sık yakındaki ormana bırakıyoruz ama henüz ne yapacağımızı, nasıl korunacağımızı bilmiyoruz. Çok korkuyoruz. Bizlere kim, nasıl yardımcı olacaksa destek bekliyoruz" dedi.





Halk arasında Sarı Ömer örümceği olarak bilinen eklem bacaklı hayvan, Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunuyor. Genellikle kurak yerleri seven bu örümcek, et ile beslendiği için insan sağlığı açısından bazı riskler oluşturuyor. Diğer örümcek türlerinden farklı olan ve Aydın'da ilk defa görülen Sarı Kız örümceği, avcı bir tür olduğu için hızlı hareket edebilmesinin yanı sıra yaklaşık bir metre yükseğe sıçradığı, özellikle fare ve tavşan türleri gibi kendisinden büyük avları ısırdıktan sonra ısırdığı bölgedeki etlerin çürüdüğü, ardından da yediği biliniyor. İran, Irak gibi sıcak çöl ikliminde yaşadığı bilinen insan sağlığı açısından çok tehlikeli olan çöl örümceğinin Aydın'ın dağlarına nasıl geldiği ise merak konusu oldu.