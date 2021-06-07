Yaşamak için arkadaşlarını yedi! İnanılmaz hayatta kalma savaşı
Tarihte birçok hayatta kalma öyküsüne şahit olmuşsunuzdur. Ama bu defaki hikaye içler ürpertici... Arjantin'de 49 yıl önce düşen uçaktan sağ kurtulan ve ölen arkadaşlarını yiyen Uruguaylı doktor Candessa kazadan sonra yaşadıklarını anlattı... İşte inanılmaz hayatta kalma savaşı...
Uruguay'dan Şili'ye giderken Arjantin'in And Dağları'na çakılan uçaktan kurtulan kardiyolog Roberto Candessa, 40 yıl önce yaşadığı kazada hayatta kalmak için verdiği mücadeleye anlattı.
İngiltere'de yayımlanan The Sun gazetesine trajik öyküsünü anlatan Candessa (59), F-277 tipi uçaktaki 45 kişi arasındaydı. Dağa çakılan uçaktan sağ kurtulan 16 kişi arasında olan Candessa, kurtulmayı beklediği 72 gün boyunca ölen arkadaşlarını yemek zorunda kaldığını açıkladı.
Zira, Candessa bu sayede topladığı güçle yakınlardaki bir yerleşim birimine bir arkadaşıyla birlikte yaptığı 10 günlük bir yürüyüşün ardından ulaşabildi. Candessa, kaza sırasında henüz 19 yaşında bir tıp fakültesi öğrencisiydi.
Candessa, kaza sırasında henüz 19 yaşında bir tıp fakültesi öğrencisiydi.
Etin protein ve yağ deposu olması bakımından çok güçlü bir kaynak olduğunu bilen Candessa, "Önce arkadaşlarımın ölüsünden nemalanıyormuşum gibi hissettim.
Ama ben olsaydım, insanların bedenimi kullanmalarına izin verirdim" diyerek kendini teselliettiğini söyledi.
O dönem hayatında olan kadınla şimdi evli ve üç çocuk sahibi olan Candessa, hayattan umudunu kestiğini ama en çok annesini düşünerek insan eti yediğini ifade etti.
Candessa, yaşadığı trajediyi "Bir noktadan sonra makineleşiyorsunuz. Sadece bir sonraki adımı ve ne yiyeceğinizi düşünüyorsunuz. Hayalleriniz çok geride kalıyor" sözleriyle özetledi.
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