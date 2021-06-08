09 Haziran 2021, Çarşamba
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65 yıldır saçlarını kestirmiyor! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Saçlarınızı hiç kestirmezseniz ne olacağını hiç düşündünüz mü? Bu soruyla mı hareket etti bilinmez ama Vietnamlı Nguyen Thi Dinh tam 65 yıl boyunca saçlarını kestirdmedi. 84 yaşındaki Dinh, kesmediği saçlarından 6 metreyi bulan bir örgü yaptı. Yaşlı kadın saçları için 'bir piton gibiler' yorumunu yapıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2021
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65 yıldır saçlarını kestirmiyor! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Nguyen Thi Dinh adındaki 83 yaşındaki kadın, saçlarını 64 yıl boyunca hiç kesmedi. 6 metrelik kalın bir örgü haline gelen saçları için yaşlı kadın 'Sıkı bir halata dönüştüler, pitona benziyorlar' tanımlamasını yapıyor.

Saçlarını ilk ve son kez 19 yaşındayken kesen Nguyen Thi Dinh'in saç kestirmeme kararının nedeni ise baş ağrısı. Saçlarını ilk kestirdiği zaman şiddetli bir baş ağrısı yaşadığını ve doktora gittiğini, ancak tedavinin işe yaramadığını anlatan kadın böylece bir daha saçlarını kestirmeme kararı aldı.

64 yıldır kestirmediği saçlarını aynı süredir şampuanla yıkamıyor.

Nguyen Thi Dinh 1990'dan beri tapınağında yaşıyor. Vejeteryan olan yaşlı kadın, günde sadece bir öğün yemek yiyor. mantralarını okuyan ve çok tutumlu bir yaşam tarzı benimseyen kadın, tüm bunların, 83 yaşında bile fiziksel ve zihinsel sağlığını korumasına yardımcı olduğu bildirildi.

Daha önce 95 yaşındaki Doddapalliah, hiç kesmediği 7,3 metrelik saçlarıyla gündeme gelmişti.

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