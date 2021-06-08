65 yıldır saçlarını kestirmiyor! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

64 yıldır kestirmediği saçlarını aynı süredir şampuanla yıkamıyor.

Nguyen Thi Dinh 1990'dan beri Budist Hue Phuoc tapınağında yaşıyor. Vejeteryan olan yaşlı kadın, günde sadece bir öğün yemek yiyor. Budist mantralarını okuyan ve çok tutumlu bir yaşam tarzı benimseyen kadın, tüm bunların, 83 yaşında bile fiziksel ve zihinsel sağlığını korumasına yardımcı olduğu bildirildi.