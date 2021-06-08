65 yıldır saçlarını kestirmiyor! Son hali görenleri şaşkına çevirdi
Saçlarınızı hiç kestirmezseniz ne olacağını hiç düşündünüz mü? Bu soruyla mı hareket etti bilinmez ama Vietnamlı Nguyen Thi Dinh tam 65 yıl boyunca saçlarını kestirdmedi. 84 yaşındaki Dinh, kesmediği saçlarından 6 metreyi bulan bir örgü yaptı. Yaşlı kadın saçları için 'bir piton gibiler' yorumunu yapıyor.
Nguyen Thi Dinh adındaki 83 yaşındaki kadın, saçlarını 64 yıl boyunca hiç kesmedi. 6 metrelik kalın bir örgü haline gelen saçları için yaşlı kadın 'Sıkı bir halata dönüştüler, pitona benziyorlar' tanımlamasını yapıyor.
64 yıldır kestirmediği saçlarını aynı süredir şampuanla yıkamıyor.
Nguyen Thi Dinh 1990'dan beri Budist Hue Phuoc tapınağında yaşıyor. Vejeteryan olan yaşlı kadın, günde sadece bir öğün yemek yiyor. Budist mantralarını okuyan ve çok tutumlu bir yaşam tarzı benimseyen kadın, tüm bunların, 83 yaşında bile fiziksel ve zihinsel sağlığını korumasına yardımcı olduğu bildirildi.
Daha önce 95 yaşındaki Hint Doddapalliah, hiç kesmediği 7,3 metrelik saçlarıyla gündeme gelmişti.
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