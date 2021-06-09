09 Haziran 2021, Çarşamba
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Bu kadar da olmaz! Ornitorenklere benzemek istedi ve amacına ulaştı!

'de yaşayan genç adamı görenler gözlerine inanamıyor. 10 yaşından beri yüzüne birçok materyali taktıran çılgın genç, dudaklarına büyük bir halka taktırmış ve burnunu yanlardan deldirmiş vaziyette. İşte Rus gencin bu kadar da olmaz diyeceğiniz hayat hikayesi...

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Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Bu kadar da olmaz! Ornitorenklere benzemek istedi ve amacına ulaştı!

Devasa dudakları olan Rus genç dışarı çıkarken zorluk yaşıyor.

Bu kadar da olmaz! Ornitorenklere benzemek istedi ve amacına ulaştı!

Çevredeki insanların tepkilerinden sakınan genç dışarı çıkarken yüzünü saklamak durumunda.

Bu kadar da olmaz! Ornitorenklere benzemek istedi ve amacına ulaştı!

Diğer insanların onu görünce reaksiyon göstermesi oldukça tabi.

Bu kadar da olmaz! Ornitorenklere benzemek istedi ve amacına ulaştı!

Çünkü genç adamın yüzünde 10'larca değişiklik var.

Bu kadar da olmaz! Ornitorenklere benzemek istedi ve amacına ulaştı!

10 yaşından beri yüzünde birçok değişiklik yaptıran genç adam görenleri şaşkına çeviriyor.

Bu kadar da olmaz! Ornitorenklere benzemek istedi ve amacına ulaştı!

Genç adamın söylediğine göre 10 yaşında ornitorenklere benzemek istemiş ve bu yola koyulmuş...

Bu kadar da olmaz! Ornitorenklere benzemek istedi ve amacına ulaştı!

Son haline bakılırsa 'başarmış' diyebiliriz.

Bu kadar da olmaz! Ornitorenklere benzemek istedi ve amacına ulaştı!

Genç adamın yüzündeki değişikliklere burun kenarları da dahil. Burnunu deldiren genç adam oksijen almakta zorlanmıyordur desek yeridir.

Bu kadar da olmaz! Ornitorenklere benzemek istedi ve amacına ulaştı!

Rus gencin yüzüne daha fazla müdahale edip etmeyeceği ise merak konusu.

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