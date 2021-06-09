Bu kadar da olmaz! Ornitorenklere benzemek istedi ve amacına ulaştı!
Rusya Perm'de yaşayan genç adamı görenler gözlerine inanamıyor. 10 yaşından beri yüzüne birçok materyali taktıran çılgın genç, dudaklarına büyük bir halka taktırmış ve burnunu yanlardan deldirmiş vaziyette. İşte Rus gencin bu kadar da olmaz diyeceğiniz hayat hikayesi...
Devasa dudakları olan Rus genç dışarı çıkarken zorluk yaşıyor.
Çevredeki insanların tepkilerinden sakınan genç dışarı çıkarken yüzünü saklamak durumunda.
Diğer insanların onu görünce reaksiyon göstermesi oldukça tabi.
Çünkü genç adamın yüzünde 10'larca değişiklik var.
10 yaşından beri yüzünde birçok değişiklik yaptıran genç adam görenleri şaşkına çeviriyor.
Genç adamın söylediğine göre 10 yaşında ornitorenklere benzemek istemiş ve bu yola koyulmuş...
Son haline bakılırsa 'başarmış' diyebiliriz.
Genç adamın yüzündeki değişikliklere burun kenarları da dahil. Burnunu deldiren genç adam oksijen almakta zorlanmıyordur desek yeridir.
Rus gencin yüzüne daha fazla müdahale edip etmeyeceği ise merak konusu.
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