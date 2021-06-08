ATM'nin açığını bulan iki kafadar 625 bin liralık vurgun yaptı!

ALDIĞI OTOMOBİLİ "BİTCOİN'DEN KAZANDIM" DİYE AİLELERİNE SÖYLEDİ

İncelemelere devam eden polis, güvenlik kamerası görüntülerinde yaptığı inceleme sonucu 1 kişinin daha ATM'de bu açığı kullandığını tespit etti. Yapılan incelemelerde şahsın kimliğinin S.B. olduğu ve onun da inşaat işçisi olarak çalıştığı belirlendi. Şahsın adresine düzenlenen operasyonla S.B. gözaltına alındı. 10 günde bu açığı kullanarak elde ettiği paralarla otomobil aldığı belirlenen S.B.'nin aracına mahkeme kararıyla el konuldu. S.B.'nin, otomobil için ailesinde "Bitcoinden para kazandım. O parayla da araba aldım" dediği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Z.B. ve M.A.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan olayın ardından araştırma yapan banka yetkilileri, sorunun yazılım hatasından kaynaklandığını açıklarken, yapılan inceleme sonucu yazılım hatasının düzeltildiği açıklandı.