ATM'nin açığını bulan iki kafadar 625 bin liralık vurgun yaptı!
Diyarbakır’da bir ATM’nin açığını bulan 4 inşaat işçisi, 625 bin 440 TL’lik vurgun yaptı. Tutuklanan 2 şahıstan birinin vurgunda aldığı parayla araba aldığı ve ailesine “Bitcoinden kazandım” dediği ortaya çıktı.
Olay, Diyarbakır merkezde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir bankanın ATM'sindeki yazılım açığını bulan 4 inşaat işçisi, sistem parayı verdikten sonra 'iptal' tuşuna basarak, hesaplarında 2 bin TL eksilmeden 625 bin 440 TL çekti. Bankanın ATM'sinde parayı sayan görevliler, 1'inin haznesindeki parada eksik olduğunu fark etti. Bankanın diğer ATM'sinde yapılan incelemelerde aynı durumu fark eden görevliler, yaptıkları araştırmalarda yazılımdaki bu açıkla 10 günde 625 bin 440 TL'lik işlem yapıldığını tespit etti.
BANKA VE POLİS EKİPLERİ İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞTI
Açığın tespit edilmesiyle beraberinde banka yetkilileri durumu Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'a bildirmesiyle beraberinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. ATM'lerin kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, tespit edilen 2 ATM'nin görüntülerini tek tek inceledi. Banka çalışanları ATM'lerden birinde aynı yöntemi 2 şahıs tarafından denendiğini fark edince ihbar üzerine polis ekipleri tespit edilen ATM'de başkasına ait kart ile işlem yaptığı sırada 2 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan A.K. ve Z.B., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken A.K. ve Z.B.'nin inşaat işçisi olduğu öğrenildi. Şüphelilerin üzerinden çıkan, ATM'de işlem yapılan kartın, yine inşaat işçisi M.A.A.'ya ait olduğu ortaya çıktı. Polisin yaptığı araştırmada, aynı yöntemle bu kartın kullanılarak, 11 bin 500 TL'nin çekildiği ve kart sahibi M.A.A.'nın da işin içinde olduğu belirlendi. M.A.A., belirlenen adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
ALDIĞI OTOMOBİLİ "BİTCOİN'DEN KAZANDIM" DİYE AİLELERİNE SÖYLEDİ
İncelemelere devam eden polis, güvenlik kamerası görüntülerinde yaptığı inceleme sonucu 1 kişinin daha ATM'de bu açığı kullandığını tespit etti. Yapılan incelemelerde şahsın kimliğinin S.B. olduğu ve onun da inşaat işçisi olarak çalıştığı belirlendi. Şahsın adresine düzenlenen operasyonla S.B. gözaltına alındı. 10 günde bu açığı kullanarak elde ettiği paralarla otomobil aldığı belirlenen S.B.'nin aracına mahkeme kararıyla el konuldu. S.B.'nin, otomobil için ailesinde "Bitcoinden para kazandım. O parayla da araba aldım" dediği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Z.B. ve M.A.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan olayın ardından araştırma yapan banka yetkilileri, sorunun yazılım hatasından kaynaklandığını açıklarken, yapılan inceleme sonucu yazılım hatasının düzeltildiği açıklandı.
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