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Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem | 2021 son depremler

haberi... verilerine göre; 'nde 'nın ilçesi açıklarında saat 19.00'da 4,1 büyüklüğünde bir meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem | 2021 son depremler

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 19.00'da ve 18,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün 'ya uzaklığı 37,60 kilometre olarak ölçüldü.


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