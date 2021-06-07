Meteoroloji'den çok sayıda il hakkında son dakika açıklaması! Hava sıcaklıkları kafaları karıştıracak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında hava sıcaklıkların hafta boyunca hava sıcaklıklarının yükseleceği açıklandı. Ancak 5 günlük hava tahmin raporu incelendiğinde sıcak havaya rağmen çok sayıda il de gökgürültülü sağanak yağışın etkili olacağı görülüyor. Peki hafta boyu hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu... İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta boyu yurt genelinde hava durumuna ilişkin paylaşım yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığının hafta başından itibaren artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
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