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Meteoroloji'den çok sayıda il hakkında son dakika açıklaması! Hava sıcaklıkları kafaları karıştıracak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından yapılan açıklamasında hava sıcaklıkların hafta boyunca hava sıcaklıklarının yükseleceği açıklandı. Ancak 5 günlük hava tahmin raporu incelendiğinde sıcak havaya rağmen çok sayıda il de gökgürültülü sağanak yağışın etkili olacağı görülüyor. Peki hafta boyu nasıl olacak? hava durumu... İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı?

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Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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Meteoroloji'den çok sayıda il hakkında son dakika açıklaması! Hava sıcaklıkları kafaları karıştıracak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından hafta boyu yurt genelinde hava durumuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığının hafta başından itibaren artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

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