Son dakika: Fenomen Başak Ermiş'e Can Topçu'dan tayt dayağı!
Son dakika haberine göre; Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş, bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı oyuncu Can Topçu tarafından tayt giydiği için bayılana kadar dövüldü. Ermiş, “Ölmek istemiyorum, kurtarın beni” diye yardım istedi.
Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş (22) ve üç aydır birlikte olduğu Can Topçu (19), Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'ndeki evde yaşıyordu.
Önceki akşam eve arkadaşları da gelmiş sohbet ediyorlardı. Can Topçu, Başak Ermiş'in giydiği tayttan rahatsız olarak değiştirmesini istedi. Başak Ermiş, bu isteğe olumlu yanıt vermeyerek oturmaya devam etti.
İsteğinin yerine gelmediğini gören Can Topçu, Başak Ermiş'i arkadaşlarının yanında yumruklamaya başladı.
Hürriyet'in haberine göre; Evde bulunan arkadaşları Başak Ermiş'i kurtarmak istedi ancak bu pek mümkün olmadı. Can Topçu öfkeyle saldırmaya ve yumruklamaya devam etti. Başak Ermiş, aldığı darbeler sonucu bir süre bayıldı.
Ayıldığında da eniştesini arayarak yardım istedi. Can Topçu evden kaçtı. Eniştesi tarafından evden alınan Başak Ermiş, annesinin evine götürüldü. Hastanede darp raporu alan Başak Ermiş, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
'HABERLERDE GÖRÜRÜZ'
Genç fenomen, saatlerce yumruk yediğini ve daha sonra bayıldığını belirterek, "Bayıldıktan sonra beni uyandırmaya çalıştı, uyandığımda gitti. Hemen eniştemi aradım, geldi aldı beni. Darp raporu aldık. Anneme gittim. 3 aydır kendisine bakıyorum kira olsun, yemeği, uçak biletleri, taksileri, telefonu yok kulaklık istemesi sürekli bir şeyler aldım. Babası ömrü hayatı boyunca bu kadar bakmamıştır. Besle kargayı oysun gözünü. Bir daha böyle bir şeye cesaret edeceğini düşünmüyorum. Çevremdeki herkes uyardı, birkaç güne cinayet haberlerinde görürüz diye ama inanmadım" dedi.
ÖLMEK İSTEMİYORUM
Aldığı darbeler sonucu bir süre bayılan Başak Ermiş, ayıldığında da eniştesini arayarak yardım istedi. Eniştesi tarafından evden alınarak annesinin evine götürülen Başak Ermiş, "Ölmek istemiyorum, kurtarın beni" diye yardım istedi.
SİLAHLARLA POZ VERMİŞ
Başak Ermiş'i darp eden Can Topçu'nun 'Adana 01' dizisinde rol alırken çekilmiş silahlı fotoğrafları da ortaya çıktı.
Dizi setinde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaşan Can Topçu, rap müziği de yapıyor. 20 binin üzerinde takipçisi bulunan Can Topçu'nun sosyal medyada çektiği videolar da binlerce beğeni alıyor.
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