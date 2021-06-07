Son dakika: İstanbul'da 31 saatlik kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde, D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun her iki yakadaki farklı noktalarında araç yoğunluğu oluştu.