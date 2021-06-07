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Son dakika: İstanbul'da 31 saatlik kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu

Son dakika haber,ne göre 5 Haziran Cumartesi saat 22.00’da başlayan bu sabah 05.00’da sona 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sabah saatlerinde genelinde trafik hareketliliği yaşanmaya başladı. Kent genelindeki trafik yoğunluğunun yüzde 53 olduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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Son dakika: İstanbul'da 31 saatlik kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu

'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgesi uyarınca genelinde 5 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00'te sona erdi.

Sabah saatlerinde ile 'nün Anadolu- geçişlerinde, D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun her iki yakadaki farklı noktalarında araç yoğunluğu oluştu.

Haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşların duraklarda yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Öte yandan 'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 53 olarak ölçüldü.

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