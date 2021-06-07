Son dakika: İstanbul'da 31 saatlik kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu
Son dakika haber,ne göre 5 Haziran Cumartesi saat 22.00’da başlayan bu sabah 05.00’da sona 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sabah saatlerinde İstanbul genelinde trafik hareketliliği yaşanmaya başladı. Kent genelindeki trafik yoğunluğunun yüzde 53 olduğu öğrenildi.
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde, D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun her iki yakadaki farklı noktalarında araç yoğunluğu oluştu.
Haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşların duraklarda yoğunluk oluşturduğu gözlendi.
Öte yandan İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 53 olarak ölçüldü.
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