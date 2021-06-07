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Skandal rapor ortaya çıktı! Hediye Yazıcı'yı boğazını keserek katletmişti

Son dakika haberine göre; Karısını bıçaklayıp “Akıl sağlığı yerinde değil” raporuyla serbest kalan , bulduğu ilk fırsatta eşini boğazını keserek öldürdü. Bu kez “Akıl sağlığı yerinde” raporu verilen katil koca, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 07.06.2021
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Skandal rapor ortaya çıktı! Hediye Yazıcı'yı boğazını keserek katletmişti

'da, 4 yıl önce sokak ortasında eşi tarafından bıçaklanan (35) yaralı kurtulunca kocası hakkında mahkemeden koruma kararı aldırdı. Eşini kasten yaralama suçundan yargılanan Ömer Yazıcı'ya, sevk edildiği 'nde, akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor verilince tedavi edilmek üzere serbest bırakıldı.


'DAHA ÖNCE DE BIÇAKLADIM'
"Boşanırsan seni öldürürüm" diyerek tehditlerini sürdüren Ömer Yazıcı, takip ettiği eşinin, sokak ortasında önce boğazını kesti, ardından 9 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Yoldan geçen vatandaşlarca ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın "Beni kocam bıçakladı, çocuklarım var. Ölmek istemiyorum" dedi. Kanaması durmayan genç kadın yolda hayatını kaybetti. Tutuklanan katil zanlısı, "Ben daha önce de eşimi bıçakladım, akıl sağlığım yerinde değil, beni hastaneye yatırın" dedi.


AYNI HASTANE, AYRI RAPOR
İkinci kez Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Ömer Yazıcı'ya daha önce "Akıl sağlığı yerinde değil" diye rapor veren hastane bu kez "Akli dengesi yerinde olup, cezai sorumluluğu tamdır" raporu verdi. Sanık "kasten eşi öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

İNDİRİM UYGULANMADI
. Ceza Dairesi, iki rapor arasındaki çelişki nedeniyle kararı esastan bozdu. Bu çelişki giderilmeden verilen mahkûmiyet hükmünün usul ve yasaya aykırı olduğunu belirten , sanığın 'na sevk edilmesini istedi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu da akıl sağlığının yerinde olup, cezai sorumluluğunun tam olduğunu rapor etti. Bunun üzerine katil koca, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Cezasında da hiçbir indirim uygulanmadı.

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