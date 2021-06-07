HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir 7 Haziran 2021
7 Haziran 2021 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Kütahya, Çorum, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, İzmir ile Tokat'ın kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 7 Haziran 2021 Pazartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Kütahya, Çorum, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, İzmir ile Tokat'ın kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimler ile öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Manisa, Kütahya ile İzmir'in kuzey ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 34°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 31°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile gece saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin çevreleri, Tokat'ın kuzeyi, Samsun, Rize, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra Çorum çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu
IĞDIR °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
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