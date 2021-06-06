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Son dakika: Bacayı temizlemek için benzin döktü, komşusunun evini yaktı

Son dakika haberine göre; 'nın ilçesinde benzin dökülerek yapılan baca temizliği nedeniyle üst kattaki evde yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Son dakika: Bacayı temizlemek için benzin döktü, komşusunun evini yaktı

Yangın 'nın ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ., gece saatlerinde evin bacasını temizlemek için bacaya önce kağıt yerleştirdi ardından bir miktar benzin döktü.

Sabri A'nın kağıtları tutuşturması sonrası alevler bacayı sardı. Sabri A.'nın yaşadığı dairenin üst katındaki baca girişinden dışarı çıkan alevler evi tutuşturdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını daha fazla büyümeden söndürmeyi başardı. Alt katta yapılan baca temizliği nedeniyle üst kattaki dairenin tutuşmasına neden olan yangında yaralanan olmadı. Öte yandan kimsenin yaşamadığı öğrenilen ev kullanılamaz hale geldi.



Yangını anlatan Sabri A., "Evin bacasını temizlemek için kağıtlar yerleştirdim, sonra üzerine çabuk yanması için bir miktar gaz döktüm. Kağıtları tutuştururken, alevler parladı. Üst katın yandığını görmedim. Komşular seslenince fark ettim. Böyle olacağını bilseydim gaz dökmezdim" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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