O bir yılan değil! Her yıl binlercesi yanlış bilgi yüzünden öldürülüyor
Özellikle Aydın, izmir ve çevresinde sıklıkla rastlanan, halk arasında 'kör yılan' olarak geçen oluklu kertenkeleler yanlış bilginin kurbanı oluyor. Doğaseverler oluklukertenkelelerin zararsız olduğu bildirerek öldürülmemesi için uyarılarda bulunuyor. İşte coğrafyamızda karşılaşabileceğimiz oluklu kertenkeleler hakkında bilmeniz gerekenler...
Oluklu kertenkeleler Türkiye'de bilhassa İzmir, Aydın ve çevresinde görebileceğiniz eşsiz varlıklar.
Oluklu Kertenkeleler, yılana benzeyen görüntüleri, uzun ve ayaksız oluşları nedeniyle halk arasında zehirli yılan sanılıp öldürülüyor. Oysa oluklu kertenkeleleri, insanlara zarar vermeyen, tam tersi zararlı böcekleri temizlediği için yararlı bir canlı.
Oluklu kertenkelelerin bacakları bulunmuyor bu sebeple yılanlarla sıklıkla karıştırılabiliyorlar.
Oluklu kertenkelenin boyu 1.5 metreyi bulabiliyor.
Yılan kadar hızlı hareket edemeyen bu varlıklar, son derece zararsız.
Ekosistemde çok büyük bir yer tutan oluklu kertenkele, böcek popülasyonunu dengelemede büyük öneme haiz.
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