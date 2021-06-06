07 Haziran 2021, Pazartesi
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O bir yılan değil! Her yıl binlercesi yanlış bilgi yüzünden öldürülüyor

Özellikle , ve çevresinde sıklıkla rastlanan, halk arasında 'kör yılan' olarak geçen oluklu kertenkeleler yanlış bilginin kurbanı oluyor. Doğaseverler oluklukertenkelelerin zararsız olduğu bildirerek öldürülmemesi için uyarılarda bulunuyor. İşte coğrafyamızda karşılaşabileceğimiz oluklu kertenkeleler hakkında bilmeniz gerekenler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2021
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O bir yılan değil! Her yıl binlercesi yanlış bilgi yüzünden öldürülüyor

Oluklu kertenkeleler Türkiye'de bilhassa İzmir, Aydın ve çevresinde görebileceğiniz eşsiz varlıklar.

O bir yılan değil! Her yıl binlercesi yanlış bilgi yüzünden öldürülüyor

Oluklu Kertenkeleler, yılana benzeyen görüntüleri, uzun ve ayaksız oluşları nedeniyle halk arasında zehirli yılan sanılıp öldürülüyor. Oysa oluklu kertenkeleleri, insanlara zarar vermeyen, tam tersi zararlı böcekleri temizlediği için yararlı bir canlı.

O bir yılan değil! Her yıl binlercesi yanlış bilgi yüzünden öldürülüyor

Oluklu kertenkelelerin bacakları bulunmuyor bu sebeple yılanlarla sıklıkla karıştırılabiliyorlar.

O bir yılan değil! Her yıl binlercesi yanlış bilgi yüzünden öldürülüyor

Oluklu kertenkelenin boyu 1.5 metreyi bulabiliyor.

O bir yılan değil! Her yıl binlercesi yanlış bilgi yüzünden öldürülüyor

Yılan kadar hızlı hareket edemeyen bu varlıklar, son derece zararsız.

O bir yılan değil! Her yıl binlercesi yanlış bilgi yüzünden öldürülüyor

Ekosistemde çok büyük bir yer tutan oluklu kertenkele, böcek popülasyonunu dengelemede büyük öneme haiz.

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