Öğrencilerin LGS heyecanı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Puanlar nasıl hesaplanacak? İşte LGS ile ilgili merak edilenler
Son dakika haberine göre; 1 milyon 200 bine yakın 8’inci sınıf öğrencisinin katılması beklenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün saat 09.30’da başladı. Sınav toplam 82 bin 355 salonda gerçekleştiriliyor.
Öğrenciler bugün yapılacak LGS'ye kendi okullarında sınava girdi. Sınava giriş belgeleri sınavdan önce okul yönetimleri tarafından sıraların üzerine bırakıldı. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda ilk oturum sözel bölümde Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden 40 soru sorulacak. Sınav 80 dakika sürecek.
Sınava giren adaylar sokağa çıkma yasağından muaf oldu. Öğrencilerin acil işleri için nüfus müdürlükleri 07.00- 10.00 saatleri arasında ve kırtasiyeler açık oldu.
Cep telefonu, akıllı saat gibi dijital araç gereçlerle sınava girilemedi. Sınav 09.30'da başladı. 15 dakika geç kalanlar sınava alınacak ama ek süre verilmeyecek. Talep edilmesi durumunda, soru kitapçıkları sınav sonrası alınabilecek. Sonuçlar 30 Haziran'da açıklanacak.
PUAN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA NE OLACAK?
MEB, aynı okulu tercih eden öğrencilerin puanlarının eşit olması durumunda 7 kritere bakıyor. Bu kriterler şöyle:
1) Ortaokul Başarı Puanı (OBP) (Bu puan 6-7-8 sınıf notları) 2) 8'inci sınıf yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne,
3) 7'nci sınıf yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, 4) 6'ncı sınıf yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne,
5) Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, 6) Tercih önceliğine,
7) Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılacak
PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?
Matematik, Türkçe ve fen bilimlerinde her bir soru 4'er puan olarak hesaplanırken, inkılap tarihi, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil sorularının her birinin puanı 1 puan olarak hesaplanacak. 3 yanlış 1 doğruyu götürecek.
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