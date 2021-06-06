Öğrencilerin LGS heyecanı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Puanlar nasıl hesaplanacak? İşte LGS ile ilgili merak edilenler

Öğrenciler bugün yapılacak LGS'ye kendi okullarında sınava girdi. Sınava giriş belgeleri sınavdan önce okul yönetimleri tarafından sıraların üzerine bırakıldı. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda ilk oturum sözel bölümde Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden 40 soru sorulacak. Sınav 80 dakika sürecek.