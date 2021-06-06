07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Rus sevgilisi Elvıra’yı vahşice döven Alp Mutlu’ya 14 yıl hapis istemi

Rus sevgilisi Elvıra’yı vahşice döven Alp Mutlu’ya 14 yıl hapis istemi

sevgilisi ’yı otel odasında iki gün boyunca alıkoyup döverek yüzünü tanınmayacak hale getiren otomobil sektöründe yöneticilik yapan hakkında 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
ABONE OL
Rus sevgilisi Elvıra’yı vahşice döven Alp Mutlu’ya 14 yıl hapis istemi

Otomobil sektöründe yöneticilik yapan (40), bir yıldır birlikte olduğu uyruklu (47) ile 13 Mart'ta 'de bir otele gitti. Elvıra'nın iddiasına göre, ertesi gün yaklaşık bir buçuk litre içki içen Mutlu, "Eski kocandan çocuk doğurdun, benden çocuk doğurmuyorsun" diyerek şiddet uygulamaya başladı.

Aldığı darbeler sonucu kanlar içerisinde kalan Elvıra'nın kanının bulaştığı ellerini yalayan Alp Mutlu, bir yandan da "Tadı ne güzel" ve "'ya gelip seni öldüreceğim, yüzünü keseceğim" diyordu. Mutlu, saatlerce süren işkenceye ertesi gün de devam etti. Yere düşen Elvira'nın başına tekme vurdu.

15 Mart'ta Alp Mutlu sigara almak için dışarı çıkınca Elvıra hemen resepsiyona giderek polis çağırmalarını istedi. Elvıra'yı bir odaya götüren otel görevlisi, geri dönen Alp Mutlu'ya, "Burada seninki" dedi. Mutlu, otel görevlisi odadan çıkınca Elvıra'yı dövmeye devam etti. Elvıra'nın yardım çığlığını duyan otele gelen polisler kendisini hastaneye götürdü.

BİR HAFTA TEDAVİ GÖRDÜ

Gözaltına alınan Mutlu tutuklanırken, ifadesinde, "Aramızda olan ilişkiyi de eşime söylemekle tehdit ediyordu. Cep telefonumu aldı ve eşimi aramak istedi. Ben müsaade etmeyince koluma birkaç kere vurdu. Ben de kendisine vurdum. Vurduğum için çok pişmanım. Ondan önce kendisine herhangi bir darp eylemim olmamıştır. Hiçbir şekilde kendisini zorla otelde tutmadım" dedi. Elvıra da bir hafta süren tedavisinin ardından ülkesine döndü.

'YAŞAMINI TEHLİKEYE SOKTU'

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; tarafından düzenlenen doktor raporunda, Elvıra'nın "Yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu, basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek" şekilde yaralandığının tespit edildiği belirtildi. Mutlu'nun 'tehdit', 'eziyet etme' ve 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçlarından 4.5 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.



Otevva Elvıra'nın avukatı , "İddianame tahminlerimizin çok uzağında kaldı. Biz, öldürmeye teşebbüsten dava açılması gerektiğini düşünüyoruz ve görev itirazında bulunacağız" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA