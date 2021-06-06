Rus sevgilisi Elvıra’yı vahşice döven Alp Mutlu’ya 14 yıl hapis istemi
Rus sevgilisi Otevva Elvıra’yı otel odasında iki gün boyunca alıkoyup döverek yüzünü tanınmayacak hale getiren otomobil sektöründe yöneticilik yapan Alp Mutlu hakkında 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Otomobil sektöründe yöneticilik yapan Alp Mutlu (40), bir yıldır birlikte olduğu Rus uyruklu Otevva Elvıra (47) ile 13 Mart'ta İstanbul Ataşehir'de bir otele gitti. Elvıra'nın iddiasına göre, ertesi gün yaklaşık bir buçuk litre içki içen Mutlu, "Eski kocandan çocuk doğurdun, benden çocuk doğurmuyorsun" diyerek şiddet uygulamaya başladı.
Aldığı darbeler sonucu kanlar içerisinde kalan Elvıra'nın kanının bulaştığı ellerini yalayan Alp Mutlu, bir yandan da "Tadı ne güzel" ve "Rusya'ya gelip seni öldüreceğim, yüzünü keseceğim" diyordu. Mutlu, saatlerce süren işkenceye ertesi gün de devam etti. Yere düşen Elvira'nın başına tekme vurdu.
15 Mart'ta Alp Mutlu sigara almak için dışarı çıkınca Elvıra hemen resepsiyona giderek polis çağırmalarını istedi. Elvıra'yı bir odaya götüren otel görevlisi, geri dönen Alp Mutlu'ya, "Burada seninki" dedi. Mutlu, otel görevlisi odadan çıkınca Elvıra'yı dövmeye devam etti. Elvıra'nın yardım çığlığını duyan otele gelen polisler kendisini hastaneye götürdü.
BİR HAFTA TEDAVİ GÖRDÜ
Gözaltına alınan Mutlu tutuklanırken, ifadesinde, "Aramızda olan ilişkiyi de eşime söylemekle tehdit ediyordu. Cep telefonumu aldı ve eşimi aramak istedi. Ben müsaade etmeyince koluma birkaç kere vurdu. Ben de kendisine vurdum. Vurduğum için çok pişmanım. Ondan önce kendisine herhangi bir darp eylemim olmamıştır. Hiçbir şekilde kendisini zorla otelde tutmadım" dedi. Elvıra da bir hafta süren tedavisinin ardından ülkesine döndü.
'YAŞAMINI TEHLİKEYE SOKTU'
Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen doktor raporunda, Elvıra'nın "Yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu, basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek" şekilde yaralandığının tespit edildiği belirtildi. Mutlu'nun 'tehdit', 'eziyet etme' ve 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçlarından 4.5 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
Otevva Elvıra'nın avukatı Abdullah Onur Eyüboğlu, "İddianame tahminlerimizin çok uzağında kaldı. Biz, öldürmeye teşebbüsten dava açılması gerektiğini düşünüyoruz ve görev itirazında bulunacağız" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7 Haziran korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Ayçiçeği destekleri ne zaman ödenecek 2021? Yağlık ayçiçeği desteği 2021 hangi tarihte yatacak?
- YKS sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tarihler...
- Bittorrent coin grafik değerlendirmesi nasıl? BitTorrent yükselişe geçecek mi? İşte uzman yorumları..
- Tansiyonu yükseldi, anında başvuru! Bankalardan atak geldi! Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları...
- Maaş zammı netleşiyor! 4D'li taşeron ve kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? Yüzdelik dilim maaş zammı...
- BİM'den onlarca yeni işçi alımı müjdesi! Deneyimsiz acil personel alımı yapılacak! Depocu, kasiyer, reyon elemanı...
- meb.gov.tr: LGS 2021 soruları ve cevapları burada! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tam liste
- Deniz salyası nedir? Denizde müsilaj neden olur? Deniz salyası nasıl geçer, çözümü var mı?
- LGS lise taban puanları açıklandı mı? 2021 MEB lise taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? Son durum...
- LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 MEB sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç lira?
- MEB duyurdu! Bu hafta karneler alınacak mı? Karneler ne zaman verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak?