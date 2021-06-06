07 Haziran 2021, Pazartesi
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Kafese yaklaşınca gözlerine inanamadı! Katil muhabbet kuşu yavrusunu yedi

Evde muhabbet kuşu besleyen isimli vatandaş, yavrusu olan kuşlarının yuvasını açtığında gözlerine inanamadı. O anları YouTube'dan paylaşan Karadeli, ''Şu anda gerçekten şoklar içerisindeyim, yuvalıkta çok berbat bir şey gördüm. Bu kuşlar yavrunun ayaklarını yemişler'' dedi. İşte katil muhabbet kuşları ve zavallı yavru kuşun son hali...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2021
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Kafese yaklaşınca gözlerine inanamadı! Katil muhabbet kuşu yavrusunu yedi

Muhabbet kuşları toplumun kahir ekseriyetinde bulunan sevimli varlıklar.

Kafese yaklaşınca gözlerine inanamadı! Katil muhabbet kuşu yavrusunu yedi

Onları neşeli sesleriyle, gevezelikleriyle tanıyoruz.

Kafese yaklaşınca gözlerine inanamadı! Katil muhabbet kuşu yavrusunu yedi

Ama muhabbet kuşları strese girdiğinde görüntülerine nazaran çok daha vahşi olabiliyorlar.

Kafese yaklaşınca gözlerine inanamadı! Katil muhabbet kuşu yavrusunu yedi

Bu kareler de onlara en iyi örneklerden biri.

Kafese yaklaşınca gözlerine inanamadı! Katil muhabbet kuşu yavrusunu yedi

Evinde muhabbet kuşu besleyen Refik Karadeli isimli vatandaş bunu acı bir şekilde tecrübe etti.

Kafese yaklaşınca gözlerine inanamadı! Katil muhabbet kuşu yavrusunu yedi

Yavruları olan kuşlarını kontrol etmek isteyen Karadeli, yuvalığı açınca gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Kafese yaklaşınca gözlerine inanamadı! Katil muhabbet kuşu yavrusunu yedi

Yavrulardan birisi ayakları yenmiş bir biçimde yerde yatıyordu...

Kafese yaklaşınca gözlerine inanamadı! Katil muhabbet kuşu yavrusunu yedi

İşte zavallı yavru kuşun son hali...

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