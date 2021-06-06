Kafese yaklaşınca gözlerine inanamadı! Katil muhabbet kuşu yavrusunu yedi
Evde muhabbet kuşu besleyen Refik Karadeli isimli vatandaş, yavrusu olan kuşlarının yuvasını açtığında gözlerine inanamadı. O anları YouTube'dan paylaşan Karadeli, ''Şu anda gerçekten şoklar içerisindeyim, yuvalıkta çok berbat bir şey gördüm. Bu kuşlar yavrunun ayaklarını yemişler'' dedi. İşte katil muhabbet kuşları ve zavallı yavru kuşun son hali...
Muhabbet kuşları toplumun kahir ekseriyetinde bulunan sevimli varlıklar.
Onları neşeli sesleriyle, gevezelikleriyle tanıyoruz.
Ama muhabbet kuşları strese girdiğinde görüntülerine nazaran çok daha vahşi olabiliyorlar.
Bu kareler de onlara en iyi örneklerden biri.
Evinde muhabbet kuşu besleyen Refik Karadeli isimli vatandaş bunu acı bir şekilde tecrübe etti.
Yavruları olan kuşlarını kontrol etmek isteyen Karadeli, yuvalığı açınca gördüğü manzara karşısında şoke oldu.
Yavrulardan birisi ayakları yenmiş bir biçimde yerde yatıyordu...
İşte zavallı yavru kuşun son hali...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den onlarca yeni işçi alımı müjdesi! Deneyimsiz acil personel alımı yapılacak! Depocu, kasiyer, reyon elemanı...
- meb.gov.tr: LGS 2021 soruları ve cevapları burada! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tam liste
- Deniz salyası nedir? Denizde müsilaj neden olur? Deniz salyası nasıl geçer, çözümü var mı?
- LGS lise taban puanları açıklandı mı? 2021 MEB lise taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? Son durum...
- LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 MEB sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç lira?
- MEB duyurdu! Bu hafta karneler alınacak mı? Karneler ne zaman verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak?
- Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 7 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? Ödeme takvimi...
- Hızla yayılıyor! Türkiye'de de görüldü! MIS-C sendromu nedir? MIS-C hastalığı belirtileri neler?
- BİM'den yaz kampanyası! 8 Haziran 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğuna indirim furyası! İşte güncel liste...
- Emekliler çifte bayram yaşayacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2021 2. bayram ikramiyesi...
- Dolarda son dakika hareketliliği! 7 Haziran dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kuru
- Son dakika: LGS soruları ve cevapları sorgulama: 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi