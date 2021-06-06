İstanbul’da plazada restoran oturan kadının kafasına drone düştü

İstanbul Maslak'ta (Maslak 42 plaza) bulunan bir plazanın en üst katındaki restoranda bulunduğu sırada, bir kadının kafasına drone düştü. Esra Ş., İstanbul Maslak'ta bulunan bir plazada muhasebeci olarak çalışıyordu. 2 Nisan günü ofisin bulunduğu plazanın en üst katına çıkan genç kadın, öğle arasında olduğu için yemek yemek istemişti.