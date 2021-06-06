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İstanbul’da plazada restoran oturan kadının kafasına drone düştü

'ta 2 Nisan günü bulunan bir plazanın en üst katındaki restoranda bulunduğu sırada, ., isimli kadının kafasına drone düştü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına Esra Ş.'nin kafasında çürük ve şişlik oluştuğu rapor edildi. Drone sahibi yönetmen ., reklam için çekim yaptıklarını ve kadından özür dilediklerini anlattı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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İstanbul’da plazada restoran oturan kadının kafasına drone düştü

'ta (Maslak 42 plaza) bulunan bir plazanın en üst katındaki restoranda bulunduğu sırada, bir kadının kafasına drone düştü. ., İstanbul Maslak'ta bulunan bir plazada muhasebeci olarak çalışıyordu. 2 Nisan günü ofisin bulunduğu plazanın en üst katına çıkan genç kadın, öğle arasında olduğu için yemek yemek istemişti.

KAFASINA DRONE DÜŞTÜ

Terasta bulunan restoranda sipariş ettiği yemeğin hazırlanmasını beklediği sırada, genç kadının kafasına bir cisim düştü. Terastaki diğer çalışanlar genç kadına yardım ederken, plaza yönetimi genç kadını hastaneye götürmek istedi. Esra Ş., plazanın yakınlarındaki özel bir hastaneye götürülerek, tedavi oldu. Bu sırada genç kadının kafasına çarpan cismin drone olduğu ortaya çıktı. Tedavi edilen kadının kafasında çürük ve şişlik oluştuğu rapor edildi.

REKLAM FİLMİ ÇEKİLİYORMUŞ

Drone sahibinin uyruklu yönetmenin olduğu ortaya çıktı. Yönetmen ., Maslak'taki plazanın reklamı için drone ile çekim yaptıklarını, dronenun belli bir yüksekliğe çıktığında duvara çarparak motorun devre dışı kaldığını anlattı. Drone hakimiyetini kaybettiği için bir kadının kafasına düştüğünü söyleyen yönetmen, kadından özür dilediklerini söyledi.

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