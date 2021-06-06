İstanbul'da ele geçirildi: Yerli türleri yok edebilir!
İstanbul'da canlı hayvan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirilen 'Aleksander' diye tabir edilen 38 adet İskender papağanı kurtarıldı. Beykoz'da 3 evin çatı katını kaçak papağan çiftliğine dönüştürdüğü iddia edilen 2 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı. Öte yandan TÜBİTAK, İskender papağanının yerli kuş türlerinin neslini tüketebilecek istilacı bir tür olduğunu kaydetti.
Edinilen bilgiye göre, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'canlı hayvan kaçakçılığı' suçlarına bulaşan kişilere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yurda yasa dışı yollardan getirilen papağanların tutulduğu Beykoz'da 3 adres ile bu kanatlı hayvanların illegal ticaretini yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tespit edildi.
ÇATI KATLARI PAPAĞAN ÇİFTLİĞİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ
Söz konusu papağanların tutulduğu Beykoz'daki 3 eve operasyon düzenlendi. Baskınlarda, evlerin çatı katını kaçak papağan çiftliğine dönüştürdükleri öne sürülen M.C.T. ve B.G. adlı 2 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, gümrük kaçağı olduğu öne sürülen Hindistan, Afganistan ve Pakistan gibi Asya ülkelerinde yaşayan 38 adet İskender papağanı, kuluçkaya yatırılmış 9 papağan yumurtası ve öldürüldükten sonra içi doldurulan ve "süs" amacıyla kullanılan 13 adet sincap, baykuş, ördek ve papağan mumyaları ile bir kuluçka makinası ele geçirildi.
TÜBİTAK raporu, Aleksander papağanlarının doğadaki yerli kuş türlerinin neslini tüketebilecek istilacı türlerden olduğuna işaret ediyor.
Güvenlik kaynaklarına göre söz konusu papağanlar, internet üzerinden satışa çıkarılarak yasadışı ticarete alet ediliyor.
Bu arada ele geçirilen İskender (Aleksander) türündeki papağanların, beslendiği kafes ya da kümeslerden kaçması veya doğaya salınması halinde yerli kuş türlerinin neslini tüketebilecek istilacı türden olduğu TÜBİTAK raporlarına da yansıdığı ifade ediliyor.
Öte yandan operasyonla kurtarılan papağanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, baskın sırasında yakalanan 2 şüpheli hakkında ikmalen başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ayçiçeği destekleri ne zaman ödenecek 2021? Yağlık ayçiçeği desteği 2021 hangi tarihte yatacak?
- YKS sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tarihler...
- Bittorrent coin grafik değerlendirmesi nasıl? BitTorrent yükselişe geçecek mi? İşte uzman yorumları..
- Tansiyonu yükseldi, anında başvuru! Bankalardan atak geldi! Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları...
- Maaş zammı netleşiyor! 4D'li taşeron ve kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? Yüzdelik dilim maaş zammı...
- BİM'den onlarca yeni işçi alımı müjdesi! Deneyimsiz acil personel alımı yapılacak! Depocu, kasiyer, reyon elemanı...
- meb.gov.tr: LGS 2021 soruları ve cevapları burada! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tam liste
- Deniz salyası nedir? Denizde müsilaj neden olur? Deniz salyası nasıl geçer, çözümü var mı?
- LGS lise taban puanları açıklandı mı? 2021 MEB lise taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? Son durum...
- LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 MEB sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç lira?
- MEB duyurdu! Bu hafta karneler alınacak mı? Karneler ne zaman verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak?
- Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 7 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? Ödeme takvimi...