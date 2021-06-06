İstanbul'da ele geçirildi: Yerli türleri yok edebilir!

ÇATI KATLARI PAPAĞAN ÇİFTLİĞİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

Söz konusu papağanların tutulduğu Beykoz'daki 3 eve operasyon düzenlendi. Baskınlarda, evlerin çatı katını kaçak papağan çiftliğine dönüştürdükleri öne sürülen M.C.T. ve B.G. adlı 2 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, gümrük kaçağı olduğu öne sürülen Hindistan, Afganistan ve Pakistan gibi Asya ülkelerinde yaşayan 38 adet İskender papağanı, kuluçkaya yatırılmış 9 papağan yumurtası ve öldürüldükten sonra içi doldurulan ve "süs" amacıyla kullanılan 13 adet sincap, baykuş, ördek ve papağan mumyaları ile bir kuluçka makinası ele geçirildi.